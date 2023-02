O que considerar numa viagem ao Egito

Redação

Do Rota de Férias



07/02/2023 | 11:55



O Egito é um país riquíssimo em cultura, sendo o local que carrega as memórias de uma antiga civilização muito poderosa. Os feitos e construções do Antigo Egito impressionam até hoje e determinaram muito sobre a ciência e a cultura em todo o mundo.

Antes de embarcar nesta viagem a um país tão diferente do nosso e escolher pacotes para o Egito, é importante considerar alguns pontos. Um deles, e que na verdade é relevante em qualquer passeio, diz respeito a contratar um seguro de viagem.

Imprevistos podem sempre acontecer, como ter suas malas extraviadas ou ficar doente. Ter um seguro de viagem garante que, prontamente, você tenha sua situação resolvida. Para estar prevenido, caso ocorram imprevistos em sua viagem, o ideal é sempre contratar um seguro antes de fazer as malas.

A época do ano escolhida para realizar seu passeio também é importante. O clima desértico faz com que o país tenha altas temperaturas durante o dia. Para os turistas, o ideal é optar por planejar a viagem quando as temperaturas estão mais amenas, entre março e abril ou entre outubro e novembro. Mesmo nesse período, as temperaturas ainda são altas, porém mais suportáveis para quem não está acostumado à região.

Isso significa levar roupas leves na mala, sem esquecer de um agasalho, pois as noites no deserto são bastante frias. Para as mulheres, a dica é levar lenços para cobrir os ombros e cabeça e evitar roupas curtas e decotadas, em respeito à religião muçulmana. É importante estar informado sobre as regras e a cultura de um país, antes de chegar ao destino. Esse cuidado evitará mal-entendidos, além de demonstrar sua gratidão pela boa recepção que terá em um lugar novo para você.

Alguns lugares e pontos turísticos não podem ser esquecidos. Na capital Cairo, visite as famosas Pirâmides de Gizé e a Esfinge. Ainda na cidade egípcia, conheça a Torre do Cairo, para ter uma visão panorâmica da capital. Não se esqueça de conhecer as mesquitas, sinagogas e palácios espalhados pela região.

No Museu Egípcio, há uma infinidade de artefatos antigos, objetos que pertenceram ao Rei Tutancâmon, além de um acervo de múmias reais. A sudeste do Cairo fica a necrópole Cidade dos Mortos, cheia de túmulos, mausoléus e mesquitas. É possível contratar visitas guiadas ao local, que duram cerca de quatro horas.

Há excelentes pacotes para o Egito, com o cronograma dos passeios já definido, permitindo que você conheça muitos lugares incríveis. A vantagem em contratar um pacote, com um roteiro definido, é que você será levado aos principais pontos turísticos, os mais procurados pelos turistas. Isso também significa mais opções em restaurantes e lojas, facilitando a busca dos visitantes pelo que desejarem.

Além da capital, visite a cidade de Alexandria. No local, foram construídos o Farol de Alexandria, considerada uma das 7 Maravilhas do Mundo Antigo, e a Biblioteca de Alexandria, em formato de disco e com um acervo imenso, que se transformou ainda na primeira escola de medicina do mundo. As construções já não existem, porém a cidade guarda muito de sua história e há projetos de reconstrução desses marcos da arquitetura e cultura.

O Farol foi construído entre 280 e 247 a.C. e, por séculos, foi a construção mais alta do mundo. Após três terremotos em datas diferentes, o Farol de Alexandria ficou em ruínas até o ano de 1480, quando a última parte restante dele foi demolida e usada em outra construção.

No ano de 2015 o Egito revelou seus planos para reconstruir a Maravilha do Mundo Antigo. A Biblioteca de Alexandria era uma construção importante no século III a.C. Acredita-se que ela tenha abrigado entre 30 mil e 700 mil produções literárias, acadêmicas e religiosas.

Em 48 a.C., o imperador Júlio Cesar acidentalmente causou o incêndio da biblioteca ao ordenar que, para conter frotas inimigas, seus soldados incendiassem navios. O fogo se alastrou pela cidade e destruiu muito do acervo que havia por lá.

Acredita-se que os conflitos que aconteceram ao longo dos séculos tenham colocado fim ao que restou da construção. Assim como ocorre com o farol hoje, houve um plano para reconstruir a biblioteca. Em 2002, a obra foi finalizada, acrescendo museus, auditórios, laboratórios e um planetário ao complexo. A Bibliotheca Alexandrina, nome que foi dado à nova construção, possui cerca de 400 mil livros em seu acervo.

Luxor, às margens do Rio Nilo, é o local em que ficava a cidade de Tebas, antiga capital dos faraós. É possível visitar templos, o Vale dos Reis e Rainhas e o museu, contendo documentos e diversos objetos que pertenciam a faraós.

No Vale dos Reis e Rainhas o que chama a atenção são os diversos túmulos de faraós. Foram descobertas cerca de 60 tumbas de reis do Antigo Egito, sendo a mais famosa delas a de Tutancâmon.

O Vale dos Reis e Rainhas é um desfiladeiro, e os túmulos estão escondidos nas rochas ou embaixo da terra. O motivo é que os faraós eram enterrados com todos os seus pertences, pois acreditava-se que precisariam usá-los na vida após a morte. Mas aqueles objetos valiosos não fiacaram a salvo de ladrões, fazendo com que o desfiladeiro fosse escolhido como um local secreto, no qual estariam protegidos os túmulos dos reis e rainhas do Egito.

Na cidade de Aswan, conhecida como “a pérola do Nilo”, há muitos templos, um deles dedicado à deusa Isis. A importância da construção, além de ser totalmente dedicada a uma das deusas mais relevantes da mitologia egípcia, é que em suas paredes conta-se toda a história de Isis.

Para que a estrutura fosse preservada, em meados dos anos 1970 foi realizado um projeto para mudar o templo de lugar. Toda a estrutura foi levada a outra ilha, próxima do local em que ficava originalmente. A razão para a alteração é que o templo estava em uma área de constantes alagamentos, o que poderia prejudicar a estrutura. A mudança visa preservar a construção.

Uma obra inacabada que carrega a história da arquitetura no Antigo Egito é o Obelisco Inacabado em Aswan. Caso sua construção tivesse finalizado, ele teria 42 metros de altura.

O Obelisco foi esculpido em pedra e, ao observá-lo, entende-se o motivo de não estar terminado. Três lados da estrutura já estavam prontos, esculpidos na pedra, mas uma fenda no projeto teria impedido a continuidade do trabalho.

A obra não finalizada mostra a maneira como os antigos egípcios realizavam suas construções, além de contar com as marcas das ferramentas que eram usadas no processo. A cidade de Aswan era muito importante no Antigo Egito, sendo dela as pedras que eram retiradas para realizar as construções faraônicas.

Conhecer o Egito é um verdadeiro passeio pela civilização que tanto influenciou o mundo. Muitos objetos e técnicas que utilizamos hoje foram inventados no Antigo Egito. A maquiagem, a escova e a pasta de dentes e o arado são algumas das invenções que continuam fazendo parte do nosso cotidiano e comprovam o quanto essa civilização contribuiu para a evolução de nossa sociedade.

Mesmo diante de muitas criações datadas de antes de Cristo, somos capazes de reconhecer nelas a influência que ainda nos cerca. Os arranha-céus e outras construções imponentes do nosso tempo são o reflexo do desejo humano de provar que ainda somos capazes de criar algo inédito e fascinante, como foram e ainda são as estruturas e invenções do Antigo Egito.