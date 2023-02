Como vender carros online? Veja o passo a passo

Da Redação

Desapegar de um carro é uma opção fácil com a internet. Mas conectividade não é tudo. Saber destacar diferenciais do carro, manter a documentação em dia e seguir os procedimentos de segurança da plataforma são algumas das medidas essenciais para que o negócio se concretize.

“Com mais brasileiros conectados e adaptados à opção de compra via e-commerce, quem deseja anunciar e vender um automóvel precisa conhecer e aproveitar todos os benefícios que esse tipo de canal oferece. A OLX trabalha constantemente para fortalecer a conexão entre compradores e vendedores, oferecendo orientações e vantagens para seguir transformando o mercado”, afirma o vice-presidente de Autos e Comercial da empresa, Flávio Passos.

Quer saber como como vender carros online? Confira a seguir um passo a passo para anunciar veículos na OLX de forma atrativa e segura. Embora o exemplo seja com esse site de compra e venda, as dicas também servem para outras plataformas.

ANTES DE ANUNCIAR O CARRO

Reúna informações relevantes sobre o modelo

Elenque todos os detalhes importantes como acessórios, itens de série, potência do motor, capacidade do porta-malas, documentação, histórico de multas e partes danificadas, se houver. Inclua também diferenciais e atrativos do carro que vão ilustrar o futuro anúncio.

Precifique o veículo

A OLX oferece o recurso de referência de preços, que mostra os preços praticados no mercado, baseando-se em anúncios similares em marca, modelo e ano publicados na OLX em cada região, além do valor da tabela FIPE. Para visualizar, basta inserir os dados do seu carro na inserção do anúncio.

Você também pode fazer uma pesquisa de mercado na plataforma e procurar por carros com características semelhantes ao seu para entender como está a concorrência ou consultar o valor de veículos vendidos com base nas informações do setor na tabela Fipe da OLX (https://www.olx.com.br/ tabela-fipe).

Como vender carros online? Produza fotos e vídeos

A parte visual é essencial para tornar o anúncio atrativo. Antes de fotografar ou filmar, limpe o carro por dentro e fora. Escolha um local apropriado, com boa iluminação e nitidez, para que a imagem transmita melhor as informações e passe credibilidade. Mostre o interior do veículo e partes como o painel, bancos e porta-malas. Na parte externa, registre o veículo em vários ângulos.

COMO PUBLICAR O ANÚNCIO

Pelo celular

1. Baixe o app, que no caso da OLX, está disponível para os dispositivos Android ou iOS. Ou acesse o site da OLX por meio do navegador do seu celular.

2. Faça o cadastro do login e senha.

3. Após acessar a sua conta, aperte o botão “Anunciar agora” (Android) ou “Inserir anúncio” (iOS), que fica na parte inferior da tela. Nos dispositivos Android, é possível encontrar essa opção ao clicar no menu localizado no canto superior esquerdo.

4. Ao criar o anúncio preencha todas as informações necessárias que você reuniu sobre o veículo.

5. Quer saber como vender carros online mais rapidamente? Insira as fotos do automóvel. No caso das categorias de veículos é possível incluir até 20 fotos. Isso pode ser feito tanto usando o botão que ativa diretamente a câmera ou selecionando as imagens da galeria.

6. Após a foto, o título é o elemento mais atrativo do anúncio do carro. Crie um título mais direto possível, exibindo algum detalhe, como configuração, estado de conservação (seminovo), garantia, acessório de destaque embutido (como carregador), dentre outros elementos.

7. Ao preencher a descrição, coloque-se no lugar do comprador e pense quais informações e detalhes você gostaria de saber se fosse adquirir o veículo.

8. Insira a categoria e valor do automóvel. Preencha as informações obrigatórias e os campos de marcações técnicas, como ano, modelo, câmbio e tipo de combustível.

9. Inclua o CEP da sua localização.

10. Faça uma revisão do conteúdo, imaginando se quem irá visualizar o anúncio dispõe de todas as informações necessárias para avaliar o veículo à venda.

11. Finalize clicando no botão “Enviar anúncio”. Assim que o anúncio estiver ativo na plataforma, o vendedor receberá um e-mail de notificação da OLX. A veiculação será disponibilizada em até 24 horas.

Como vender carros online: versão web

1. Acesse o site ( https://www2.olx.com.br/ai/ form/0/ ), certificando-se de que é uma navegação segura de como vender carros online (normalmente, aparece um cadeado na parte superior esquerda do navegador ou https://).

2. No caso da OLX, clique no botão “Anunciar”, localizado na parte superior direita da página.

3. Insira login e senha. Caso não tenha conta, faça o cadastro, preenchendo os campos solicitados e escolhendo uma senha segura.

4. Os procedimentos para carregamento de imagens e inserção de detalhes do veículo são idênticos aos do aplicativo, mas em ordem diferente. No caso da versão web, selecione primeiramente a categoria. Depois, insira as imagens do item.

5. Após preencher os campos obrigatórios, marque na caixinha se deseja ocultar ou manter a exibição do seu número de telefone.

6. Clique em “Enviar anúncio” e aguarde o e-mail de confirmação que o anúncio foi ativado.

Dicas: na OLX você pode contratar o serviço de Histórico Veicular, permitindo que interessados visualizem todo o histórico do carro por meio do anúncio. Por transmitir mais confiabilidade, anúncios contendo essas informações geram 47% mais vistas, 15% mais cliques e chegam a vender 40% mais rápido. Para oferecer o serviço, basta ir até a área “Meus anúncios” e selecionar essa opção.

A plataforma também oferece o Perfil Verificado, que faz uma checagem automática e valida o perfil dentro da OLX. Os dados indicam que a solução aumenta a percepção de segurança das transações online.

Para utilizar a ferramenta que facilita como vender carros online, o usuário deve acessar a sua conta, clicar em Meu Perfil e em Verifique sua identidade. Após isso, informar o seu CPF, enviar uma foto nítida do seu documento e tirar uma selfie – vale ressaltar que a captura da imagem de uma foto já existente não será validada pela ferramenta.

PUBLIQUEI O ANÚNCIO DO MEU CARRO. E AGORA?

Negocie pelo chat

Após o contato do interessado, negocie pelo chat da plataforma e evite migrar para aplicativos de mensagem. O chat garante maior segurança e todo o histórico da conversa fica registrado. A OLX conta com um botão de denúncias, em que é possível receber auxílio da equipe de suporte caso não se sinta confortável durante a negociação.

Agende a visita com a pessoa interessada

É importante que o comprador possa ver o carro pessoalmente para evitar possíveis imprevistos ou ainda golpes e fraudes. A OLX recomenda programar a visita em locais públicos e com grande circulação de pessoas, como shoppings, estações de metrô e supermercados durante o dia, e ir, se possível, acompanhado.

Feche o negócio

É preciso realizar alguns procedimentos para a transferência do carro:

O primeiro passo é a vistoria do veículo por uma empresa credenciada pelo Detran.

Posteriormente, se necessário, deve ser feito o reconhecimento de firma do CRV (Certificado do Registro do Veículo), que é automaticamente comunicado ao órgão regulador. O pagamento é feito por meio de transferência bancária assim que o documento é assinado.

Depois, o vendedor precisa entregar o documento no Detran por meio de uma cópia autenticada.

Para o processo de venda são necessários documentos como a CRV com cópia autenticada, CRLV original e cópia, além do comprovante de quitação de débitos. Para conferir a relação completa, informe-se com o órgão oficial responsável da sua região.

O vendedor precisa apresentar os originais e cópias do RG e CPF, certidão de casamento ou nascimento e a Certidão de Propriedade de Veículos.

Já o comprador precisa de RG e CPF (original e cópia), comprovante de residência (de no máximo três meses) e comprovante de pagamento após a compra.

Como vender carros online: dicas importantes

– Antes de anunciar e vender seu carro, organize toda a documentação, bem como o IPVA e a licença, e tenha a certeza de que estão atualizados e em dia. Esse cuidado vai agilizar a negociação final. Depois disso, verifique o procedimento de transferência do automóvel no Detran do seu Estado. Estando tudo em ordem, já é possível anunciar e vender o carro online.

– É importante não omitir nenhuma informação sobre o veículo que está sendo vendido, em especial o que pode levar o comprador a ter algum tipo de trabalho no futuro, como a procedência, débitos e manutenções pendentes. Sinceridade é valor para o consumidor.

– Ao vender o automóvel para pessoa física, após receber o pagamento, faça os procedimentos de transferência necessários por meio do Detran e cartório. Dessa forma, você irá oficializar legalmente a venda e pode evitar transtornos ao comprador.

– Caso esteja demorando muito para vender o carro, avalie fazer uma readequação do preço.

– Caso precise fazer uma venda com urgência, analise oportunidades para destacar o seu anúncio como contratar, por exemplo, um serviço pago da plataforma que possa posicioná-lo em um local estratégico durante a navegação.

Dicas para anunciar com segurança na OLX

? Só entregue o veículo depois que o pagamento for confirmado.

? Caso opte por pagamento em conta bancária, confira imediatamente se o valor foi depositado no aplicativo do banco, mesmo quando receber o comprovante por e-mail ou mensagem. Confirme sempre os seus dados bancários com o comprador, confirmando que o pagamento será feito em seu nome.

? Negocie diretamente com quem vai comprar. Desconfie de compradores que apenas intermediam a negociação.

? Se a proposta for de lojas de seminovos, não esqueça de checar o CNPJ e a legalidade do funcionamento do estabelecimento.

? Antes de mostrar seu veículo seminovo e fechar a venda, procure saber quem é o comprador interessado. A OLX, por exemplo, disponibiliza informações do perfil, como o tempo de cadastro na plataforma e se já tem as devidas verificações de identidade.

? De preferência, vá junto com o comprador ao cartório e só faça a transferência do veículo com a confirmação do pagamento.