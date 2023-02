Walter Gallo volta a datilografar. Octávio revê o rádio do avô. Pedro lembra a Copa de 58. E Zappa revela o início de uma paixão

Ademir Medici



Sintonizem o programa “Memória” do DGABC-TV desta semana levados pelos olhos e sensibilidade de Jonathan Fernandes Toledo (produtor de conteúdo áudio/visual do Diário). Jonathan conseguiu captar, em um vídeo de 23 minutos, o acervo de Walter Gallo em Ribeirão Pires. Objeto a objeto, cada aparelho de rádio, cada objeto guardado com carinho pelo nosso entrevistado, está devidamente retratado e documentado.



São 15 mil discos, e algumas lições. Por exemplo: menino, Walter Gallo aprendeu que é possível fabricar uma vitrola com uma caixa de fósforos. E, no programa, ele ensina como fazer uma vitrolinha. De graça. Chamamos o espaço de Walter Gallo de atelier (que é onde ele trabalha), de arquivo/acervo (tudo aquilo que ele conseguiu) e de escola (pois alunos de Ribeirão Pires ali fazem os seus trabalhos).



Walter Gallo, aos 96 anos, faz a manutenção e consertos de todos os aparelhos de som que reuniu. Tudo ali funciona, com suas imensas válvulas hoje difíceis de serem encontradas no mercado. E no programa, três memorialistas descobrem estas relíquias e contam que algumas delas têm tudo a ver com a vida dos três.



E mais: Jonathan filmou Walter Gallo datilografando em sua antiga máquina de escrever portátil, marca Royal, com a qual pode formar e sustentar uma família, a esposa Umbelina e os filhos Wladimir, Wagner e Wilson, os amores de sua vida.

Uma pergunta, jovem leitor: você sabe o que é mata-borrão? Caso não saiba, conheça um e aprenda com Walter Gallo como se usava um mata-borrão.

NO AR

O vídeo com a entrevista de Walter Gallo está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” e no Youtube.

Walter Gallo volta a bater máquina e explica como eram as aulas de datilografia alguns poucos anos atrás, antes da era da informática (Foto: Jonathan Toledo)

OCTAVIO DAVID FILHO. Um dos primeiros aparelhos de rádio de Ribeirão Pires pertenceu ao seu avô, o vereador José Maria de Figueiredo (Foto: Projeto Memória)

PEDRO CORDEIRO. Ouviu jogos do Brasil na Copa de 1958 num modelo de ondas curtas como este: “o tempo passa...” (Foto: Projeto Memória)

CELSO ZAPPA. Ganhou um radinho transistor portátil como este, do pai que trabalhava na Philips: nascia com o radinho a sua paixão pelo rádio, mantida até hoje (Foto: Projeto Memória)

