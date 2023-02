Obituário - 7 de fevereiro de 2023

Ademir Medici



07/02/2023 | 11:21



SANTO ANDRÉ

Angelina Lourenço Catallani, 93. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Manoel Casimiro Pereira, 88. Natural de Icó (CE). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Erivaldo Gomes Santos, 81. Natural de Laranjeiras (SE). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario do Carmo Paschoal, 78. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Professor. Dia 1º. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nelson Barbosa Sena, 76. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Daniel Crispim da Silva, 67. Natural de Juramento (MG). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Alves Feitosa, 66. Natural de Santana do Cariri (CE). Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 31, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lurdes Paiva, 64. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdiléia Lima de França, 60. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Elza Tropea, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Fujie Aramaki Hanashiro, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Raimundo Carmo da Silva, 79. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Ranchinho, em Várzea Alegre. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, em Várzea Alegre.

Iracema de Barros Silva, 74. Natural de Varginha (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Maria Inês Mariano de Oliveira, 71. Natural de Angatuba (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.

Amauri José da Silva, 69. Natural de Bonito (PE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º. Vale da Paz.

Maria Sônia da Silva, 61. Natural de Diamantina (MG). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Estela Aparecida da Silva Martins, 50. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Paulo Henrique Oliveira da Silva, 23. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Jackson Valério, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério São Caetano, Vila Paula.