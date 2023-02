Produção de veículos sobe 5% em janeiro ante janeiro de 2022, diz Anfavea

07/02/2023 | 10:55



A indústria automotiva começou 2023 melhor do que iniciou 2022, com crescimento de 5% da produção em janeiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. No total, 152,7 mil unidades foram produzidas no mês passado, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Já as vendas, de 142,9 mil veículos no mês passado, subiram 12,9% frente a janeiro de 2022.

Os dados estão no primeiro balanço do ano da Anfavea, a entidade que representa as montadoras, e foram divulgados nesta terça-feira, 7.

No comparativo com dezembro, como costuma acontecer, houve queda de 20,3% da produção e de 34,1% das vendas.

As montadoras esperam acumular uma "gordura" no primeiro trimestre, quando os números são confrontados com uma base de comparação fraca, para chegar ao fim do ano com crescimento de 3% das vendas e de 2,2% da produção.

Há otimismo com a recuperação do fornecimento de componentes eletrônicos, cuja escassez foi responsável por parar linhas de montagem nos últimos dois anos, mas também preocupação com o efeito da alta de juros na demanda.

As exportações, segundo a Anfavea, subiram 19,3% frente a janeiro de 2022. Na comparação com dezembro, a alta foi de 5,9%, com 33 mil veículos embarcados no mês passado.

O balanço da Anfavea mostra ainda que 230 vagas de trabalho foram abertas em janeiro nas montadoras, que agora empregam 102,1 mil pessoas.