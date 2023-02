Chuchu quer rigor sobre leite desviado

Da Redação



O vereador de São Bernardo Paulo Chuchu (PRTB), um dos políticos do Grande ABC mais próximos à família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quer uma apuração ainda mais rigorosa sobre um fato que chamou a atenção na cidade no fim de semana: uma padaria no bairro Planalto foi alvo de operação da Polícia, que identificou a comercialização de leite com a identificação do programa estadual Vivaleite, destinado exclusivamente a crianças e idosos em situação de vulnerabilidade social do Estado. “Roubar leite de criança carente precisa ter punição exemplar”, disse o vereador, que protocolou ofício para que a Prefeitura fiscalize o estabelecimento para checar se não há desvio de outros produtos.

Bastidores

Caminho de volta ao PSD

O ex-vereador de São Bernardo Rafael Demarchi (União Brasil), que foi candidato a prefeito em 2020, tem se aproximado ainda mais do secretário de Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. Demarchi, que atuou na campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos), começa a construir sua volta para o PSD, seu primeiro partido, e por onde ele deve tentar novamente o Paço de São Bernardo, em 2024.