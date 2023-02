Flamengo vai ‘incendiar’ partida contra o Al Hilal

07/02/2023 | 10:44



Atuações irregulares no Campeonato Carioca, cicatrizes do vice-campeonato da Supercopa para o Palmeiras e um técnico em início de trabalho à frente do grupo. Diante desse cenário de incertezas, o Flamengo espera adotar em campo o ‘espírito incendiário’, citado pelo técnico Vitor Pereira, para superar o Al Hilal, às 16h de hoje, pelas semifinais do Mundial de Clubes, a fim de se garantir na decisão do torneio.

A semifinal, encarada como uma prova de fogo para jogadores e comissão técnica, acontece em Tânger, no Marrocos, e vai servir para colocar em xeque o fôlego dos cariocas. Na entrevista coletiva desta segunda, Vitor Pereira falou das dificuldades da falta de tempo para preparar o time e também da parte física.



"Quando assumi, sabia do desafio e os ajustes estão sendo feitos Ajustamos o time para fazer a marcação no bloco alto quando for preciso, no bloco intermediário também e, quando formos atacados, nos defendermos no bloco baixo para sairmos da pressão. Líder da equipe e pilar do sistema defensivo, David Luiz volta a disputar uma final de Mundial de Clubes depois de pouco mais de uma década. Em 2012, ele defendia o Chelsea, da Inglaterra, e amargou o vice-campeonato da competição para a equipe paulista.