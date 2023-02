São Bernardo concentra seus esforços no jogo contra o Timão

Pedro Lopes



07/02/2023 | 10:33



Após vencer a Ferroviária por 1 a 0 e entrar na zona de classificação do Grupo D do Campeonato Paulista, o São Bernardo FC começou a se preparar para a partida contra o Corinthians, O jogo está programado para 21h30 de quinta-feira, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo.

Depois da vitória, os jogadores se reapresentaram na tarde de ontem no Centro de Treinamento, em Atibaia. Nas atividades comandadas pelo técnico Márcio Zanardi, os titulares fizeram um treino regenerativo. Os demais jogadores seguiram as atividades normais com bola. Com a vitória, o clube chegou aos 11 pontos e assumiu o segundo lugar isolado. Também é a quarta melhor campanha na classificação geral, atrás apenas de Palmeiras, Corinthians e São Paulo.



O técnico destacou que o primeiro objetivo da equipe foi conquistado, pois essa pontuação afasta as chances de rebaixamento. Zanardi falou sobre esse momento da equipe e sobre o futuro no campeonato. “É uma competição dura, eu conheço o Elano e sabia que seria uma partida difícil. A Ferroviária é uma equipe muito forte. A partida foi um divisor de águas e era importante pontuar para não olharmos para trás, mas sempre para frente”, disse.



O clube manteve uma base do elenco que conquistou o acesso para a Série C do Brasileirão em 2022 e vem colhendo bons frutos por dar continuidade ao trabalho. “Temos uma espinha dorsal e uma mentalidade com um modelo de jogo. É importante termos um respaldo da direção e confiança no trabalho”, afirmou.



Eleito Craque do Jogo, o meia Vitinho relatou que foi uma vitória muito importante. “O Márcio (Zanardi) reforçou muito na preleção que era necessário pontuar. Merecemos a vitória e vamos para a arrancada final para conseguirmos a tão esperada classificação.” “A gente precisava deste resultado”, completou Rodrigo Souza, capitão da equipe e autor do gol da vitória.