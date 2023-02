Felipe Neto critica silêncio de Anitta após fãs da cantora atacarem Samara Joy: Por que não educar?

07/02/2023 | 10:11



Felipe Neto soltou o verbo ao descobrir que os fãs de Anitta estavam indo até o perfil de Samara Joy atacá-la após o fim do Grammy 2023. Caso você não esteja acompanhando, a cantora venceu a categoria de Artista Revelação, desbancando a brasileira. Com o silêncio da Girl From Rio, o youtuber ficou indignado com a situação.

- Por que não educar os fãs? Será que é porque no fundo sabe que esse comportamento hostil dos fãs acaba sendo positivo pra ela?, disparou Neto.

Logo depois, ele usou as redes sociais para explicar melhor a fala, já que muitos fãs de Anitta ficaram ofendidos.

Anitters do meu coração? Se você não assistiu ao podcast todo; Se vc só viu uma manchete de perfil sensacionalista de fofoca; Se vc só viu um corte de 1 minuto do podcast? Você está opinando sem saber o que foi dito de fato e tá falando um caminhão de bobagem. Vai assistir. O perfil que noticiou o que falei (distorcendo) é bloqueado por mim. Por que será? Nada do que vocês estão gritando aí foi dito no podcast. O assunto racismo nem passou pela cabeça de ninguém, os prints que mostramos não tinha nada disso. Querem opinar? Assistam. Fora isso é só barulho.

E continua:

Foi dito várias vezes no podcast: Não estou criticando, isso não é um ataque, nós somos amigos, eu tenho muito mais defeitos, ela é incrível. Mas vocês não querem ver isso, né? Vocês querem é compartilhar um corte de um minuto fora de contento pra gritarem sem parar. Cresçam.

Até o momento, Anitta não se pronunciou sobre o assunto.