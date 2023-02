Reaproximação de Nadine Gonçalves e Tiago Ramos estaria afetando relação com Neymar Jr., Rafaella Santos e Bruna Biancardi

07/02/2023 | 10:10



Parece que a reaproximação de Nadine Gonçalves e Tiago Ramos está causando na família de Neymar Jr.. De acordo com o jornal Extra, desde que a Neymãe resolveu dar uma segunda chance ao ex-namorado houve um racha entre os familiares. Nunca foi segredo que o envolvimento entre os dois não era bem visto por Neymar, assim como por Rafaella Santos, irmã do jogador, e até mesmo pelos amigos do craque. Agora, no entanto, Nadine resolveu viver o relacionamento sem interferências externas.

Nos últimos dias, pouco antes do aniversário de 31 anos de idade do menino Ney, Nadine fez uma limpa no Instagram e parou de seguir parte dos amigos do filho. Além disso, enquanto Neymar comemorava o aniversário em Paris, Nadine recebia Tiago e dois amigos dele no Brasil. Ela apenas mandou felicitações com uma mensagem nas redes sociais - e uma foto antiga, da qual cortou Bruna Marquezine (antiga namorada de Ney):

Parabéns! Amor, que hoje e sempre você possa saber o quanto o meu amor por você, que este amor, está aqui. Que Deus possa te dar sempre toda a felicidade, que possa te abençoar, guardar-te, proteger-te, livrar-te de todo mal. Que a cada manhã sua vida seja renovada com a vontade de Deus, que toda distância entre nós se transforme em amor, que o meu amor, mesmo distante, que você sinta o quanto é importante para mim, escreveu ela, e Neymar respondeu apenas com um coração.

Segundo o veículo, o texto (ou a foto) afetou a atual namorada de Neymar, Bruna Biancardi, já que Nadine e a influenciadora não se dão muito bem. Já Bruna postou duas fotos com a atual namorada de Neymar Pai, Mariane Bernardi, que também estava em Paris para comemorar o aniversário do enteado e de Neymar Pai, que nasceu no mesmo dia que o atleta.

Nesse racha familiar ainda se notou a ausência de Rafaella em Paris, e logo no começo surgiram rumores de que ela estaria apoiando a mãe no namoro. Mas o post que ela fez nas redes provou o contrário:

Que seja sempre nós três e o infinito? Feliz aniversário, amo vocês!, e na foto ela aparece ao lado do jogador e do pai, ainda pequena. Nadine não aparece.

De acordo com uma pessoa bem próxima da família disse ao jornal Extra, Nadine decidiu não se importar:

- Ela sempre fez por todo mundo, esquecendo da própria vida. Nunca reclamou nem se opôs a nada. E tem o direito de viver como quiser. Agora está vivendo. Mesmo contra todos.

