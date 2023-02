Taxas futuras de juros recuam com exterior e após ata do Copom

07/02/2023 | 10:05



Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 7, em toda a curva, em linha com o dólar e retornos dos Treasuries, e após a leitura da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que repetiu o tom conservador do comunicado, mas também fez um aceno ao governo e reconheceu que o pacote fiscal anunciado no mês passado pela equipe econômica pode ajudar no combate à inflação.

Além disso, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) de janeiro veio abaixo da estimativa.

Às 9h45, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 caía para 13,74%, de 13,80% no ajuste de terça-feira.

O DI para janeiro de 2025 cedia para 13,15%, de 13,22%, e o para janeiro de 2027 caía 13,00%, 13,08% no ajuste anterior. O dólar à vista caía 0,37%, a R$ 5,1545.