'Sombras de Um Crime', suspense com Liam Neeson e Jessica Lange, ganha trailer

07/02/2023 | 10:05



A Diamond Films Brasil divulgou, nesta terça-feira, 7, o trailer oficial de Sombras de Um Crime, filme de ação e suspense estrelado por Liam Neeson, Diane Kruger e Jessica Lange. O longa, ambientado em meio a elite de Hollywood do final dos anos 1930, é dirigido por Neil Jordan. O cineasta é o responsável pelo vencedor do Oscar Traídos pelo Desejo (1992) e pelo clássico Entrevista com o Vampiro (1994).

O roteiro, escrito por William Monahan, é baseado no livro A Loura de Olhos Negros: Uma aventura de Philip Marlow, do escritor irlandês John Banville. Na trama, o detetive particular Philip Marlowe, interpretado por Neeson, é contratado para encontrar o ex-amante de Clare Cavendish, filha da estrela de cinema Dorothy Quincannon - vividas por Diane e Jessica, respectivamente.