Facebook hackeado ou roubado? Saiba o que fazer

Ter as redes sociais invadidas por hackers tem se tornado algo corriqueiro. Tanto é que já faz parte do dia a dia ver um parente ou um amigo avisando que não é ele quem está vendendo móveis no Instagram e nem pedindo dinheiro no WhatsApp, por exemplo.

Apesar de ter perdido um pouco da popularidade nos últimos anos, o Facebook ainda tem 2,94 bilhões de usuários mensais. Por isso, continua sendo visado por cibercriminosos. E se você for uma das vítimas, sabe o que fazer? Será que dá para recuperar sua conta? Saiba agora o que fazer em caso de Facebook hackeado ou roubado.

Facebook hackeado ou roubado: o que fazer?

Se você tem certeza de que sua conta foi invadida, será necessário entrar em contato com o Facebook por meio deste site. Ao clicar na página, você será direcionado para responder algumas questões e esclarecer o caso. No início terá a opção de avisar: se encontrou uma mensagem ou um evento que não criou, se outra pessoa entrou na sua conta sem permissão, até mesmo se encontrou uma conta usando seu nome ou suas fotos.

Dependendo da sua resposta inicial, continuará na mesma página respondendo as questões e, no final, denunciará a conta comprometida. Mas só dá para fazer os processos no site acima, caso ainda consiga fazer o login no perfil.

Quando não conseguir mais acessar o Facebook, acesse este outro site de denúncia da empresa. Na sequência da primeira ação, clique em “eu acho que minha conta do Facebook foi invadida ou alguém a está usando sem minha permissão”, responda três questões e seja direcionado a outra página para continuar o processo.

Ao clicar no link indicado no final da página, por fim, você será direcionado a um site perguntando seu e-mail ou número de celular para procurar pela conta. Se a invasão do perfil acontecer depois de um furto de smartphone, peça para um amigo ou familiar ajudar a fazer a denúncia.