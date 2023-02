Da Redação

Do 33Giga



07/02/2023 | 08:55



A partir de 1º de fevereiro, a Microsoft passou a vender oficialmente a versão mais recente do Windows 11 Pro. A empresa dedicou toda sua energia ao sistema operacional. Portanto, o Windows 11 tende a ser melhor que o Windows 10 em termos de segurança, compatibilidade e estabilidade. Logo, se a configuração do seu computador atender à atualização, esta será sua melhor escolha.

O preço oficial do Windows 11 Pro, no entanto, é de US$ 199,99. Mas a venda do Dia dos Namorados Keysfan pode fornecer a você um software genuíno e barato. O Windows 11 sai por apenas US$ 10,25. E se você comprar mais de um, o programa custa apenas US$ 9,98 por PC. Há também uma oferta especial por tempo limitado para o Windows 11 Home para a versão familiar.

É válido lembrar também que a loja da Microsoft não vende mais licenças digitais do Windows 10. Se você ainda preferir essa versão, a Keysfan oferece o mesmo desconto: o Windows 10 custa apenas US$ 7,25. E se você comprar mais de um, sairá por apenas US$ 6,12 cada PC.

Até 14 de outubro de 2025, o sistema operacional Windows 10 continuará a oferecer suporte a atualizações de segurança para proteger os PCs dos usuários contra vírus, spyware e outros malwares. Há também um desconto de 50% se você quiser comprar as edições Windows Server ou Windows Enterprise. Clique em venda de Dia dos Namorados Keysfan para saber mais sobre descontos em software de computador!

Windows genuíno a partir de US$ 9,98



Office 2021 original a partir de US$ 13,65 cada PC

Economize até 62% em oferta do Office e combos com o cupom BKS62

50% de desconto no Windows com o cupom BKS50

Keysfan também vende licenças para empresas

Outras ferramentas em oferta

A Keysfan também oferece uma ampla seleção de software de ferramentas para computador, incluindo jogos de última geração, antivírus de segurança, editores de vídeo, e uma variedade de outros aplicativos e programas. Veja algumas das ofertas mais atraentes:

Por que escolher a Keysfan?

Economize dinheiro : você pode obter qualquer versão original do Windows ou do Office. Também receberá todas as atualizações de software e segurança mais recentes da Microsoft.

: você pode obter qualquer versão original do Windows ou do Office. Também receberá todas as atualizações de software e segurança mais recentes da Microsoft. Legalidade da licença : você baixa o software diretamente do site oficial da Microsoft e, em seguida, usa o código de ativação para ativá-lo. O produto é 100% original. Os produtos da Keysfan são legais e a empresa fornece uma garantia para cada licença vendida.

: você baixa o software diretamente do site oficial da Microsoft e, em seguida, usa o código de ativação para ativá-lo. O produto é 100% original. Os produtos da Keysfan são legais e a empresa fornece uma garantia para cada licença vendida. Seguro : Keysfan é uma plataforma de vendas de software segura. Você só precisa comprar a chave de ativação da licença de software e, depois, baixá-la do site oficial e ativá-la com o código. Assim, o software que você usa é 100% genuíno.

: Keysfan é uma plataforma de vendas de software segura. Você só precisa comprar a chave de ativação da licença de software e, depois, baixá-la do site oficial e ativá-la com o código. Assim, o software que você usa é 100% genuíno. Suporte ao cliente 24 horas por dia, sete dias por semana : a Keysfan fornece suporte técnico gratuito, ensinando como instalar, iniciar e usar o software. Para permitir que os usuários obtenham o máximo de ajuda, também fornece serviço pós-venda vitalício. É possível contatar a equipe de atendimento ao cliente pelo e-mail support@keysfan.com.

: a Keysfan fornece suporte técnico gratuito, ensinando como instalar, iniciar e usar o software. Para permitir que os usuários obtenham o máximo de ajuda, também fornece serviço pós-venda vitalício. É possível contatar a equipe de atendimento ao cliente pelo e-mail support@keysfan.com. Boa reputação: com seus produtos de alta qualidade e serviço pós-venda, a Keysfan tem uma classificação de 4,8 e uma taxa de 95% favorável no TrustPilot e recebeu mais de 700 avaliações reais de compradores.