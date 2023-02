Índice de variação de aluguéis residenciais (IVAR) sobe 4,20% em janeiro, diz FGV

07/02/2023 | 08:51



O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) subiu 4,20% em janeiro, o que representa uma aceleração em relação à taxa mensal de -1,19% registrada no mês anterior. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 8,25% em dezembro de 2022 para 10,74% em janeiro de 2023.

Entre dezembro e janeiro, o aluguel residencial apresentou aumento em todas as cidades componentes do IVAR: São Paulo (de -1,06% para 2,84%), Rio de Janeiro (de -2,41% para 1,45%), Belo Horizonte (de -0,46% para 0,72%), Porto Alegre (de -1,09% para 10,15%), conforme ilustra o gráfico do release da FGV.

As taxas interanuais (janeiro 23 /janeiro 22) aceleraram para três das quatro cidades componentes do IVAR: São Paulo (de 7,80% para 8,20%), Rio de Janeiro (8,34% para 8,51%) e Porto Alegre (de 7,15% para 16,79%). Belo Horizonte (11,31% para 9,82%) foi a única cidade a registrar recuo em sua taxa interanual.

O IVAR foi desenvolvido para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil.