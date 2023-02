IGP-DI de janeiro desacelera a 0,06%, ante alta de 0,31% em dezembro

07/02/2023 | 08:48



O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 0,06% em janeiro, após alta de 0,31% em dezembro, divulgou nesta terça-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com este resultado, o dado acumula 3,01% em 12 meses.

O indicador mensal ficou dentro intervalo das expectativas na pesquisa do Projeções Broadcast (-0,13% a alta de 0,46%), mas inferior à mediana positiva de 0,24%. No acumulado de 12 meses, as estimativas iam de 2,82% a 3,43%, com mediana em 3,20%.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O IPA-DI, que representa o atacado, teve queda de 0,19% em janeiro, ante alta de 0,32% em dezembro. O IPC-DI, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,80% em janeiro, após alta de 0,35% em dezembro. Já o INCC-DI, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,46% em janeiro, depois da alta de 0,09% em dezembro.