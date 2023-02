Após falência, Dado Dolabella será procurado pela Justiça em endereços de Wanessa Camargo

07/02/2023 | 08:10



É eita atrás de vixe! As autoridades devem bater na porta de Wanessa Camargo em busca de Dado Dolabella. Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, o ator está sendo buscado pelo Tribunal de Justiça para se manifestar após ter a falência decretada.

De acordo com o colunista, Dado tem uma dívida de um pouco mais de 419 mil reais em aluguéis atrasados. Devido a situação, a proprietária do imóvel entrou com uma ação de insolvência civil. Desse modo, o administrador judicial responsável pelo caso está em busca de bens que possam ser vendidos a fim de saldar a dívida.

Como o ator ainda não foi localizado, apesar das inúmeras tentativas, o próximo passo da Justiça será procurá-lo nos endereços de sua namorada, Wanessa. Além disso, segundo Ancelmo, o administrador judicial teme que Dado se desfaça de qualquer bem ou participação societária que possa ser usada para pagar a dívida.

Ele deve, ao todo, cerca de dez meses de aluguel de um imóvel de 320 metros quadrados no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.