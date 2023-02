Sentimento de investidores melhora e bolsas da Ásia fecham na maioria em alta

07/02/2023 | 07:27



As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, 7, uma vez que o sentimento de investidores melhorou com o anúncio de novas medidas para estimular o setor imobiliário chinês e o noticiário do setor de tecnologia.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,29%, a 3.248,09 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,36%, a 2.152,89 pontos. Ações de incorporadoras lideraram os ganhos nesta terça, após várias grandes cidades do país relaxarem normas para facilitar compras de imóveis.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve alta de 0,36%, a 21.298,70 pontos, à medida que a ação da gigante chinesa de internet Baidu saltou 15,33%, após a empresa confirmar que em breve lançará um chatbot similar ao ChatGPT, um software de inteligência artificial especializado em diálogo que rapidamente se popularizou.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,55% em Seul, a 2.451,71 pontos, e o Taiex registrou ganho marginal de 0,05% em Taiwan, a 15.400,91 pontos, enquanto o japonês Nikkei apresentou ligeira baixa de 0,03% em Tóquio, a 27.685,47 pontos, em meio à especulação de que o atual vice-presidente do Banco do Japão (BoJ), Masayoshi Amamiya, foi nomeado para assumir a presidência da instituição. O mandato do atual presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, vence em 8 de abril.

O apetite por risco prevaleceu na região asiática apesar de as bolsas de Nova York terem acumulado perdas nos dois últimos pregões, em meio a temores de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) tenha de manter juros elevados por mais tempo do que se imaginava, diante da solidez do mercado de trabalho americano.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho após o BC do país, o RBA, elevar seu juro básico em 25 pontos-base, a 3,35%, e prever mais aumentos nos próximos meses. O S&P/ASX 200 caiu 0,46% em Sydney, a 7.504,10 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.