Julgamento de mulher que teria matado pais e irmão em Santo André é adiado

O juiz da Vara do Júri de Santo André, Lucas Tambor Bueno, decidiu postergar o julgamento de Anaflavia Meneses Gonçalves, acusada de participação no assassinato dos pais Flaviana de Meneses Gonçalves, na época com 40 anos, Romuyuki Veras, 43, e do irmão Juan Victor Gonçalves, 15. Isso porque a ação, que tem cinco réus, deve acontecer no dia 6 de março próximo, enquanto Anaflavia passará por perícia de insanidade mental no dia 18 de abril. Os demais réus podem ser julgados no começo de março.

“Fica mantido o julgamento no dia 6 de março para os corréus Jonathan (Fagundes), Juliano (Oliveira), Guilherme (Ramos) e Carina (Ramos de Abreu), notadamente em se considerando que cumprem prisão cautelar, circunstância que impõe maior celeridade ao feito”, decidiu o magistrado no último dia 3. Os cinco réus respondem por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, roubo e associação criminosa.



Segundo a denúncia apresentada pelo MP (Ministério Público), o grupo teria agido no fim da noite do dia 27 de janeiro de 2020, na casa dos pais de Anaflavia, no Bairro Jardim Irene, em Santo André. O casal Anaflavia e Carina teriam arquitetado o plano visando quantia em dinheiro. Já Juliano, Jonathan e Guilherme aceitaram participar após a promessa de recompensa financeira. A denúncia cita que o modo de ação dos acusados foi violento, dificultando qualquer tentativa de defesa das vítimas.



Na decisão de Bueno, há ainda requisição de presença para três testemunhas, que devem comparecer ao julgamento do dia 6. Apenas em 2022, o ulgamento foi adiado quatro vezes. Na última, duas testemunhas apresentaram atestado por problemas de saúde. No dia 28 de janeiro último, o Diário mostrou que advogados já esperavam um possível adiamento do julgamento de Anaflavia devido ao exame de insanidade mental.



Quatro acusados do crime estão presos em Tremembé, no Interior, com exceção de Guilherme, que está detido no CDP (Centro de Detenção Provisória) II de Pinheiros.