Quem era o ganhador da Mega-Sena achado morto em hotel no Paraná?

06/02/2023 | 18:39



O bilhete de loteria premiado de cerca de R$ 400 mil que estava entre os pertences de José Aparecido Monteiro, de 53 anos, encontrado morto em um hotel no centro de Curitiba, na quinta-feira, 2, era da Mega da Virada de 2018. A informação foi confirmada ao Estadão pela promotora de vendas Maria José do Nascimento, de 59 anos, irmã da vítima. Segundo ela, o prêmio foi retirado à época. Ele ganhou em um bolão com 22 pessoas, em Campo Mourão, interior do Paraná.

"Tem muita gente achando e falando que ele ainda iria resgatar o prêmio, mas não é verdade. Já faz tempo isso", disse. "Ele estava com a solicitação (para realizar o saque) na mala porque foi resolver questões burocráticas em Curitiba de uma empresa de confecções que tinha", explicou a irmã. Ela contou que Nascimento morava com ela em Campo Mourão, mas estava em Curitiba desde novembro do ano passado com previsão de retorno no carnaval.

A Polícia Civil do Paraná confirmou nesta segunda-feira, 6, que a morte aconteceu por causa de um enfarte, conforme informações prestadas por um médico legista. "Por ser morte natural, nenhum procedimento foi instaurado", informou a nota. Ele foi encontrado por funcionários do hotel, que fica na Rua Mariano Torres, caído no chão do quarto em que estava, no 10º andar. A vítima foi colocada em cima da cama, onde recebeu atendimento, mas não resistiu.

"A equipe foi acionada, via Corpo de Bombeiros, para atender uma ocorrência no hotel. Em contato com o subgerente da rede hoteleira, o mesmo relatou que as mulheres que fazem manutenção dos quartos encontram o hóspede caído no chão", explicou a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, por meio de nota. No quarto, segundo a secretaria, havia malas e sacolas, assim como algumas cartelas de remédios. A perícia apontou que não havia sinais de violência.

Procurado, o Hotel Golden Park, informado como local da ocorrência pela secretaria, não se pronunciou.

Zé Capeta virou Zé de Jesus

Maria José contou que o irmão era conhecido em Campo Mourão desde a infância como "Zé Capeta". "Ele ganhou o apelido quando jogava bola porque era bem atentado. Ele chegou a ser treinador na cidade. Mas agora é o Zé de Jesus", afirmou. "Está sendo muito pesado para nós. Ele era meu companheiro, meu amor, minha vida. Sempre morou comigo depois que se divorciou. Era tudo pra gente", disse a irmã, emocionada. Ele deixou três filhos, todos adultos.

Segundo ela, o irmão "vivia sorrindo para a vida". "Era pra ele ter vindo no Natal, mas não deu certo. Estava planejando voltar no carnaval", disse. Maria José explicou que a informação recebida pela família foi a de que a morte ocorreu por enfarte. "Há uns meses ele começou a passar mal e descobriu que, além de pressão alta, tinha diabetes. Pelo que contou já tinha começado o tratamento", explicou.

Sobre o dinheiro do prêmio, a irmã disse que ele pagou algumas dívidas e comprou mercadorias para trabalhar com confecção. José Aparecido Monteiro foi enterrado no sábado, 4, no Cemitério Municipal São Judas Tadeu, em Campo Mourão, cidade onde nasceu.