Bolsas de NY fecham em queda, pressionadas por expectativas de aperto do Fed

06/02/2023 | 18:30



As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta sexta-feira, pressionadas pela perspectiva, alimentada pelos dados do payroll, de que o Federal Reserve (Fed) talvez tenha que manter juros altos por mais tempo do que o esperado anteriormente. Investidores se concentram cada vez mais nas falas dos banqueiros centrais, sendo que a grande expectativa é pelos comentários de amanhã do presidente do BC americano, Jerome Powell.

O índice Dow Jones encerrou a sessão em baixa de 0,10%, a 33.891,02 pontos; o S&P 500 recuou 0,61%, a 4.111,08 pontos; e o Nasdaq cedeu 1,00%, a 11.887,45 pontos.

Em entrevista à Bloomberg, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que o forte relatório de empregos de janeiro levanta a possibilidade de que o banco central precise aumentar as taxas de juros para um pico mais alto do que os formuladores de políticas esperavam anteriormente. Bostic reiterou que seu cenário base permanece para que as taxas atinjam 5,1%, em linha com a mediana das previsões de dezembro dos formuladores de políticas, e permaneçam lá ao longo de 2024.

"O que parece ter impulsionado os mercados este ano parece ser a expectativa de menos aumentos de juros ou, após o pico dos juros, alguns cortes de juros bastante significativos" disse Edward Smith, diretor de investimentos da Rathbones. "A liquidação nos últimos dias pode ser uma percepção, particularmente do lado das taxas, de que os mercados se empolgaram. Temos um longo caminho a percorrer. Isso impedirá o Fed de realizar cortes de juros", acrescentou.

Entre os papéis de destaques estão o da Dell, que caíram 3,03%, após a empresa anunciar um corte de aproximadamente 5% de sua força de trabalho

*Com informações da Dow Jones Newswires