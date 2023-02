Guarani pode ter retornos importantes diante da Portuguesa pelo Paulistão

06/02/2023 | 17:52



O Guarani poderá ter dois reforços importantes para a "decisão" diante da Portuguesa na próxima quarta-feira, às 20h30, pela sétima rodada do Paulistão, no Estádio Brinco de Ouro. Os meias Giovanni Augusto e Bruno José, em fase final de recuperação, estão sendo acompanhados de perto pelo departamento médico e podem voltar ao time.

Neste início de temporada o Guarani tem sofrido com muitas lesões. Após a vitória diante do Santos, ainda pela segunda rodada, por 2 a 0, Giovanni Augusto, Bruno José, Derek, que voltou na rodada passada, e Nicolas Careca, que ainda está em recuperação, desfalcaram o Guarani em pelo menos quatro jogos.

Os substitutos, entretanto, não tiveram o impacto esperado. Por conta dos maus resultados, a torcida tem pedido a demissão do treinador Mozart Santos, que segue com total confiança da diretoria.

Após a derrota diante do Red Bull Bragantino, por 1 a 0, no último sábado, a situação do Guarani ficou complicada. Com apenas quatro pontos, o time acumula uma vitória, um empate e quatro derrotas. Na classificação geral, ocupa a 13ª colocação, duas posições acima da Portuguesa, que é a primeira na zona de rebaixamento.

Por isso, a próxima partida é encarada como uma decisão, pois os dois times precisam da vitória para se afastar das últimas posições. Para o Guarani, vale também a possibilidade de brigar por uma das vagas à próxima fase.