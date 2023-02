Suposto affair de Gugu Liberato confessa saudade: - Ele me faz falta

06/02/2023 | 17:10



Abriu o coração! Durante uma conversa com o jornal Metrópoles, o suposto affair de Gugu Liberato falou sobre sua relação com o apresentador, que morreu no dia 21 de novembro de 2019, em um acidente doméstico. Desde a triste notícia da morte de Gugu, aliás, alguns de seus familiares se envolveram em polêmicas relacionadas à herança - inclusive Thiago Salvático. Mas agora ele relembrou momentos ao lado do apresentador.

Segundo o chef de cozinha, ele e Gugu tiveram um relacionamento escondido da mídia. Porém, ele foi excluído da divisão dos bens e do dinheiro de Gugu e tentou, sem sucesso, recorrer à Justiça para ser reconhecido.

- Ele só teve dois relacionamentos. Com um, que não vou falar o nome mas sei quem é, ele viveu 16 anos, e comigo. É muito triste ter de ficar explicando [o romance com Gugu], por ouvir que estou aparecendo apenas para expor alguém. Eu só queria que a Justiça fizesse o trabalho dela, e eu não tivesse que vir aqui expor nada.

Thiago ainda revelou que tinha alguns planos com Gugu, e que o apresentador também o apoiava em tudo.

- Tenho a minha vida, graças a Deus. Tudo o que conquistei foi sozinho. Ele [o Gugu] esteve ao meu lado nos melhores e piores momentos. Muitas noites ele ficou sem dormir e eu é quem estava para acudir. Ele me faz falta. Nós tínhamos vários planos. Gugu estava para se aposentar, seria o último ano, porque começaram a baixar os valores na televisão.

Saudades

Além de falar sobre alguns momentos íntimos com Gugu Liberato, Thiago também confessou ao jornal que tem muita saudade:

- A história não é só do Gugu, que Deus o tenha. Eu não estou aqui expondo ninguém porque essa história é a minha também. Nós vivemos quase nove anos juntos e isso só terminou porque ele faleceu. Não teve um termino, ninguém disse pro outro que não estávamos mais juntos. Acabou porque ele faleceu. É uma dor que me tira o ar. É triste tirar alguém da minha vida e eu ter que ficar provando.

Por fim, o chef deixou bem claro que, apesar da mídia não saber nada sobre o suposto relacionamento deles, os amigos e empregados do apresentador o conheciam:

- Era algo [o relacionamento] que nós vivíamos entre nós apenas. E eu daria tudo para ter ele aqui de novo comigo. Nós passamos o último aniversário dele aqui em Sintra, Portugal. Todos os amigos e empregados do Gugu me conheciam. Quem não me conhecia era a mídia.