Ministério Público da Espanha é contra liberdade provisória a Daniel Alves

06/02/2023 | 17:01



Promotores do Ministério Público da Espanha se manifestaram nesta segunda-feira contra a concessão de liberdade provisória a Daniel Alves, preso desde o dia 20 por suposta agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. O principal argumento é o risco de o atleta brasileiro fugir do país. As informações são do jornal La Vanguardia.

A defesa de Daniel Alves, encabeçada pelo advogado Cristóbal Martell, entrou com recurso contra a prisão preventiva do ex-jogador do Barcelona. Em um documento de 24 páginas, é alegado que não há risco de fuga da Espanha, sendo sugerido a entrega do passaporte e até mesmo o uso de "pulseira telemática", similar a uma tornozeleira eletrônica.

A Justiça de Barcelona vai receber nos próximos dias as alegações dos advogados da denunciante. Ester García, advogada da suposta vítima, deve expor os motivos pelos quais é contra Daniel Alves responder as acusações em liberdade. Vale ressaltar que o Brasil não extradita brasileiros, o que poderia livrar o jogador da Justiça espanhol em caso de fuga ao País.

Não há prazo para a o julgamento do recurso, que será decidido pelo Juizado de Instrução 15 de Barcelona. De acordo com a reportagem, a tendência é que a análise saia em menos de um mês por se tratar de alguém que já está preso.

As partes também devem se posicionar sobre o pedido dos órgãos Fecasarm e Spain Nightlife, empregadores de trabalhos na noite espanhola, que apresentaram uma petição na Justiça para comparecer ao caso como acusação popular. No momento, o Ministério Público tem se posicionado contra "por falta de credenciamento de interesse legítimo e falta de cobertura jurídica".