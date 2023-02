Turquia: Erdogan decreta luto por terremoto; mortos e feridos passam de 12 mil

06/02/2023 | 16:52



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decretou luto oficial por sete dias em respeito às vítimas do terremoto ocorrido nesta segunda-feira, 6, seguido de 147 tremores secundários.

Os abalos sísmicos foram sentidos tanto na Turquia quanto na Síria, com 11.119 feridos confirmados até o momento, segundo o ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, de acordo com a Associated Press. O número de mortos já ultrapassa da marca dos 2400, sendo que pelo menos 1651 na Turquia, relata o The Wall Street Journal.

"Nosso Estado agiu com todas as suas instituições desde o terremoto. Todos os recursos foram mobilizados", disse Erdogan em Ancara, na sede da Presidência de Gestão de Emergências e Desastres (AFAD). A AFAD afirmou que cerca de 9700 pessoas foram designadas em equipes de busca e resgate para atender as dez províncias afetadas pelo terremoto, de acordo com a agência estatal de notícias da Turquia Anadolu.