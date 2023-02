Linkin Park anuncia música inédita com Chester Bennignton após hiato de 6 anos

06/02/2023 | 16:47



Linikin Park anunciou, nesta segunda-feira, 6, o lançamento de uma música inédita. Lost será lançada nas plataformas de streaming nesta sexta-feira, 10.

A faixa faz parte dos arquivos do disco Meteora, de 2003. Outra novidade é que Lost contará com vocais de Chester Bennignton.

O anúncio da canção acontece seis anos após o hiato da banda. Linkin Park anunciou pausa devido a morte de Chester, em 2017.

O lançamento faz parte das celebrações do aniversário de 20 anos do segundo álbum de estúdio do grupo, Meteora.

No início do ano, a banda reformulou o site oficial que ficou semelhante a uma tela de PC do início dos anos 2000. Ao centro da página, aparece uma mensagem de download da canção Numb e, ao clicar, o usuário era encaminhado para uma contagem regressiva.