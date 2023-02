Calleri treina e pode reforçar São Paulo contra o Red Bull Bragantino

06/02/2023 | 16:22



A reapresentação do São Paulo nesta segunda-feira, após a vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, contou com a presença do atacante Calleri no gramado. Após ser desfalque na partida contra o time do ABC paulista por causa de dores no tornozelo direito, ele participou de parte da atividade realizada no CT da Barra Funda sob o comando do técnico Rogério Ceni.

O argentino será observado durante os próximos treinamentos, mas a expectativa é que tenha condições de enfrentar o Red Bull Bragantino na quarta-feira, em Bragança Paulista. Depois do triunfo de domingo, Ceni já havia indicado que espera contar com o atacante para a partida no meio da semana. "Calleri é provável que já esteja à disposição para o jogo contra o Red Bull Bragantino", disse o treinador.

O treinador também comentou que Calleri já vinha sofrendo com dores há algum tempo, mas que não tinha a oportunidade de descansar pois o São Paulo não possuía nenhum jogador com características parecidas. A chegada de Erison, que estreou diante do Santo André e agradou Ceni, mudou o panorama.

"O Calleri, desde o ano passado, está reclamando um pouco do tornozelo, jogou jogos consecutivos porque não tínhamos opção. Ele vinha sendo forçado a jogar. Chegamos a um consenso de que era melhor ele tratar por dois, três dias", explicou o comandante tricolor sobre a situação do argentino.

As baixas certas do time são-paulino continuam sendo Diego Costa, André Aderson, Caio e Arboleda, todos em tratamento no departamento médico do clube. Já Ferraresi passou por uma cirurgia no domingo, para corrigir uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Calleri e os também argentinos Galoppo e Alan Franco visitaram o compatriota no hospital.