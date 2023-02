Depois de Key Alves dizer no BBB23 que presenciou amigo de Cara de Sapato ser morto, lutadores pedem que ela dê depoimento

06/02/2023 | 16:11



Tem mais uma polêmica dentro do BBB. Enquanto conversava com Cara de Sapato, Key Alves deixou o brother emocionado ao relatar que presenciou a morte de seu amigo, o campeão mundial do jiu-jitsu Leandro Lo. O lutador foi baleado durante uma discussão em agosto de 2022, em uma festa de São Paulo. E agora, fora da casa mais vigiada do Brasil, o relato da jogadora está repercutindo.

Key estava conversando com Domitila, Cristian e Cara de Sapato quando o lutador comentou sobre ter perdido um amigo recentemente:

- Perdi um amigo agora, o Leandro Lo, ele era lutador. O cara foi tirar com ele, teve uma confusão na festa...

Alguns minutos depois, a jogadora conta para o brother que estava na mesma festa onde Leandro foi baleado, e deixa Cara de Sapato emocionado.

- Foi na minha frente, eu vi tudo.

Depois disso, amigos do lutador passaram a pedir para que Key preste depoimento após sair do BBB, por acreditarem que o testemunho da sister pode ajudar na solução do crime. Os lutadores William Carmona e Marcus Buchecha postaram nos Stories pedindo por justiça, com a hashtag #JustiçaParaLeandroLo.