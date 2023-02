Adriane Galisteu fala sobre volta à folia pela Portela: Foi a escola que me fez amar o Carnaval

06/02/2023 | 16:10



De volta aonde reinou por sete anos, Adriane Galisteu aceitou o convite para voltar à escola de Madureira, Portela, sem pensar duas vezes. A apresentadora, junto com outras ex-rainhas como Luiza Brunet e Sheron Menezzes, celebram o enredo sobre os 100 anos da agremiação.

Eu amo Carnaval, todo mundo sabe dessa história. O convite veio não faz muito tempo, na virada do ano. Nem pestanejei. Eu tinha uma viagem marcada e remarquei porque minha paixão é grande pelo carnaval e pela Portela em especial, disse Galisteu em entrevista para o Extra.

Adriane Galisteu foi recebida na noite da última sexta-feira, dia 3, por uma quadra lotada, e em seguida foi anunciada como um dos destaques do desfile celebração da Portela.

A Portela foi a escola que me fez amar o Carnaval. A primeira que me colocou na Marquês de Sapucaí em 1997. São 100 anos de escola e eu ajudei a contar essa história por sete. Me sinto parte da família e me sinto muito bem recebida em Madureira. Estou feliz da vida em comemorar esse centenário e sei que todo mundo vai se emocionar com esse desfile.

A apresentadora compartilhou em seu Instagram alguns cliques de sua chegada na concentração, e já deixou avisado que logo mais ela postará as fotos do ensaio.