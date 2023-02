Descubra as linguagens de programação mais usadas em 2022

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/02/2023 | 15:55



Em um mundo moderno cada vez mais dependente de plataformas digitais, profissionais de programação estão vendo crescer sua demanda e, com ela, a variedade de particularidades de cada projeto. Em 2022, GitHub viu mais de 20 milhões de novas pessoas juntarem-se à plataforma, alcançando agora 100 milhões de desenvolvedores em todo o todo o mundo. O Brasil está entre os países com maior crescimento, registrando quase um milhão de novos usuários.

Todas essas pessoas estão contribuindo em milhões de projetos open source. Para entender melhor as preferências de quem usa a plataforma e as novas tendências, por sua vez, o relatório Octoverse 2022, do GitHub, classificou as linguagens de programação mais usadas em 2022 no mundo, bem como as que mais crescem.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

Em 2022, o JavaScript permaneceu como a linguagem mais usada pelo oitavo ano consecutivo. Mantendo-se estáveis em segundo e terceiro lugares vieram Python e Java, enquanto Typescript e C# completaram o ranking das linguagens de programação mais usadas em 2022.

Além das linguagens mais utilizadas, o ranking do GitHub também identificou as linguagens de programação que estão crescendo mais rápido. A primeira nesta lista é a Hashicorp Configuration Language (HCL), que cresceu 56% no ano passado, seguida pela Rust com mais de 50% de alta em sua comunidade, impulsionado em parte por sua segurança e confiabilidade. TypeScript (37,8%), Lua (34,2%), e Go (28,3%) aparecem em seguida.

Segundo Julio Viana, gerente regional do GitHub no Brasil, estes crescimentos estão ligados principalmente ao aumento do desenvolvimento de aplicações e ao trabalho baseado em nuvem. “A Lua, que inclusive foi criada por um brasileiro, é muito utilizada em domínios de aplicação e desenvolvimento de jogos, enquanto a Go viu um grande aumento no uso provavelmente devido a sua facilidade e poderosas funcionalidades no desenvolvimento em nuvem, espaços de scripting e interoperabilidade.”

O GitHub listou abaixo as linguagens de programação mais usadas em 2022 e porquê:

1. JavaScript

JavaScript é uma linguagem de programação universal e multiplataforma. Sua universalidade a torna especialmente procurada para machine learning (o aprendizado de máquina) e aplicações de inteligência artificial. Também permite um rápido tempo de desenvolvimento, fornecendo um loop iterativo para fácil depuração em uma estrutura sólida de desenvolvimento.

2. Python

Python é uma linguagem de programação de “coleta de lixo” dinamicamente tipificada desenvolvida por Guido van Rossum no final dos anos 1980, para substituir a ABC. Foi projetada para ser facilmente lida por programadores e continuou a ver ganhos em seu uso no GitHub, com um aumento de 22,5% em relação ao ano anterior, impulsionado em grande parte pela sua versatilidade em tudo, desde o desenvolvimento até a educação, machine learning e ciência dos dados.

3. Java

Longe de estar morta, a linguagem continuamente popular está atualizada e pronta para o futuro. Java tem estado entre as principais linguagens desde pouco depois de seu lançamento em 1995. Foi originalmente desenvolvida como uma alternativa às C e C++ e, agora, é usada principalmente para construir aplicações web, desktop, mobile e embarcadas. É propriedade e licenciada por meio da Oracle, com implementações open source e gratuitas disponíveis.

4. Typescript

TypeScript é uma linguagem de programação de código aberto desenvolvida pela Microsoft e lançada pela primeira vez em 2012. Foi projetada para adicionar segurança de tipos ao JavaScript e, ao mesmo tempo, ser o mais próximo possível da sintaxe e semântica do padrão ECMAScript. É um superconjunto sintático da linguagem de programação JavaScript. Todo código fonte JavaScript válido também é código fonte TypeScript válido, mas não vice-versa.

5. C#

C# é uma linguagem de programação simples, moderna, orientada a objetos e com recursos de segurança. Suas raízes na família de linguagens C tornam o C# imediatamente familiar aos programadores C, C++ e Java. A facilidade de comunicação e desenvolvimento faz dela uma linguagem de programação importante e relativamente simples de aprender. Pode ser usada de muitas maneiras, desde plataformas web até aplicações desktop e mobile.