Ingram Micro Pro-AV: divisão tem telas profissionais, linhas de áudio e painéis de LED

06/02/2023 | 14:55



A Ingram Micro Brasil anunciou a criação e o início das operações de estrutura focada totalmente no mercado de telas profissionais, linhas de áudio e painéis de LED. Batizada Ingram Micro Pro-AV (Professional Audio and Video), a nova estrutura faz parte divisão de Commercial, Consumer e Mobility da empresa.

Liderada por Ricardo Rodrigues, a Ingram Micro Pro-AV conta com um time de profissionais para o desenvolvimento do negócio e apoio das revendas e integradores com mix de produtos e serviços, incorporando todo o suporte às equipes comerciais das verticais de negócios e garantindo um olhar 360º sobre o ecossistema.

A Ingram Micro Pro-AV inicia a atuação com a oferta de monitores profissionais stand alone, video wall e interativos das fabricantes Samsung e LG, e, em breve, terá novidades relacionadas a áudio profissional e LED.

Segundo Rodrigues, diretor e executivo-chefe da área comercial da Ingram Micro Brasil, a nova estrutura é mais uma alternativa para atender as demandas crescentes das revendas e reflete o compromisso da empresa em sempre expandir os negócios para mercados relevantes.

“Com a retomada do setor de eventos e, principalmente, o novo modelo híbrido de reuniões, percebemos a necessidade de ampliar a oferta de soluções que viabilizem maior qualidade de transmissões.”

“Nosso maior desafio sempre é agregar valor aos parceiros da Ingram Micro, e temos como principal meta neste momento iniciar de forma bem estruturada, com um grande portifólio de produtos e atendimento dedicado aos clientes que não atuam no mercado de TI.”

A implantação da unidade Ingram Micro Pro-AV tem como objetivos a curto e médio prazos o desenvolvimento do segmento de Digital Signage dentro do negócio da Ingram Micro e a incorporação de parceiros de áudio profissional, áudio instalado e painel de LED.

“À medida que a Ingram Micro inclui novas linhas de produtos de determinado fabricante, ela inevitavelmente fortalece o relacionamento com ele em busca de novos mercados e alavanca negócios cross”, afirma Rodrigues.

A base da Ingram Micro Pro-AV ficará sediada na Ingram Micro Brasil em Barueri (SP). A estrutura será liderada pela gerente de unidade Alexandra Beraldo e contará com o gerente de produtos Rodrigo Honorato à frente desta nova iniciativa.