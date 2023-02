Albon confia em ano melhor para a Williams, mas não espera evolução drástica

06/02/2023 | 14:35



Alexander Albon começa uma nova temporada pela Williams com a esperança de viver um ano melhor na Fórmula 1. Depois terminar em 19º lugar na disputa do Mundial de Pilotos do ano passado e ver sua equipe ficar em último no Mundial de Pilotas, com apenas oito pontos, o tailandês confia em melhores resultados ao longo de 2023, embora não acredite em uma evolução drástica.

"É difícil dizer", disse Albon durante o evento de lançamento da FW45 e sua pintura. "Eu diria que estamos definitivamente em uma posição melhor do que no final do ano passado. Não sei como isso se traduz no circuito, não sei o tamanho do passo que será dado pelas outras equipes, mas acho que só o tempo dirá. Estamos em um lugar melhor, mas é difícil dizer realmente onde estamos", completou.

O piloto foi perguntado se achava possível a Williams repetir o que foi feito pela Haas entre 2021 e 2022. A equipe americana terminou a temporada 2021 sem pontuar em nenhuma corrida, mas melhorou na disputa do ano seguinte, e fez 37 pontos, encerrando o ano em oitavo, duas posições acima da Mercedes.

"Eu diria, por ser início de ano, que não será algo como a Haas; eles saíram dos blocos e foram imediatamente muito competitivos. Mudamos bastante o carro em termos de filosofia e as áreas que estamos tentando mudar, o comportamento do carro, podem levar um pouco de tempo para entender e otimizar", disse o tailandês.

Durante o evento de lançamento da pintura, Albon esteve ao lado de seu novo parceiro, Logan Sergeant, primeiro americano a competir na Fórmula 1 desde Alexander Rossi em 2015. "Estou realmente animado para a temporada começar depois do que, para mim, parece um longo inverno. Estou super motivado e trabalhamos muito duro. O Carro está incrível e mostra o enorme esforço da nossa equipe", afirmou.

Depois de ter a pintura apresentada, a Williams FW45 irá para a pista no dia 13 de fevereiro, para uma sessão de testes em Silverstone. O primeiro GP do ano será daqui a um mês, no dia 5 de março, no Circuito Internacional do Bahrein.