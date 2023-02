Banda andreense comemora 35 anos com show no Sesc

Da Redação



06/02/2023 | 14:19



A banda andreense Thunderbird e Devotos da Nossa Senhora de Aparecida comemora 35 anos de estrada em 2023 e vai relembrar sua trajetória em grande estilo, com um show no Sesc da cidade no próximo dia 17.

Liderada por Luiz Thunderbird - radialista, apresentador de TV e ex-VJ da MTV Brasil, Thunderbird e Devotos da Nossa Senhora de Aparecida teve origem no Grande ABC em 1986 e tem em em sua formação atual, além de Luiz, os músicos Paulo Zinner (bateria), Ricardo Kriptonita (guitarra/vocal) e Zé Mazzei (guitarra/baixo). Além do grupo, o vocal Thunderbird também integra mais oito bandas: Aerosol, Tarântulas e Tarantinos, Pork-a-Light, Flaming Birds, Los Beatles Forevis, Fuck Berry and the Followers, Sub Versões e Oldsmobile Special Edition.

O show em comemoração aos 35 anos do grupo vai contar, ainda, com a participação de George Johnson (ex-integrante) e revisita todos os álbuns da carreira do grupo.

Os ingressos custam R$ 12 (credencial plena), R$ 20,00 (meia-entrada) ou R$ 40 (inteira) e podem ser adquiridos direto na unidade (Rua Tamarutaca, 302, Vila Guiomar, Santo André). A classificação indicativa do show é de 12 anos.