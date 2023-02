Kwai: descubra as melhores mininovelas sobre traição

Da Redação, com assessoria

O término do relacionamento de Shakira e Piqué foi um dos grandes destaques da mídia nos últimos dias. Teve traição, música com versos provocativos e comparações – um verdadeiro roteiro de novela. E de novela, o Kwai entende. Tanto que o app de criação e compartilhamento de vídeos curtos selecionou quatro mininovelas sobre traição do TeleKwai, programa de criação de dramaturgia feito exclusivamente para a plataforma, em formato vertical e com episódios de até dois minutos. Confira!

1. Ele traiu ela 16 vezes – mais de 3,6 milhões de visualizações

O enredo, criado pelo perfil Markelly &m Ação, que já possui mais de 121 milhões de curtidas e 6,3 milhões de seguidores, conta a história de uma mulher que encontrou seu namorado a traindo várias vezes. Em todas elas, ele jurava que a amava e que merecia uma nova chance.

2. Ele tinha duas namoradas – mais de 624,2 mil visualizações

Em um belo dia, duas garotas se esbarram na rua, e o celular de uma delas cai. Quando uma das garotas pega-o no chão, fica chocada ao encontrar a foto de seu namorado como plano de fundo no aparelho da outra. Elas discutem e, então, percebem que tinham o mesmo namorado há anos. Juntas, decidem planejar uma vingança. A mininovela é criação do perfil Diário Abertoo, que reúne mais de 1,8 milhão de seguidores e 16,8 milhões de curtidas.

3. Traição – mais de 2,5 milhões de visualizações

Apenas um erro pode acabar com sua vida. Esse é o mote do enredo do perfil Bondade Existe, que possui cerca de 4,1 milhões de seguidores e 63,9 milhões de curtidas. A mininovela conta a história de um marido que acaba por trair sua esposa e perde todo seu patrimônio no divórcio.

4. Tentaram nos separar – mais de 593,8 mil visualizações

Uma mulher entra no quarto à procura do seu namorado e encontra ele a traindo com sua irmã, que revela que ambos estavam tendo um caso há um certo tempo. O roteiro é criação de Thamaraflix, que hoje já tem mais de 10,7 milhões de curtidas e 813,5 mil seguidores.