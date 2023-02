Confinada no BBB23, Bruna Griphao lança single Bandida

06/02/2023 | 13:11



Pode pegar a caixa de som que Bruna Griphao lançou um hit! A atriz está confinada no BBB23 e aproveitou a oportunidade para lançar a carreira musical. Estreando como cantora profissional, a famosas soltou a voz com o single autoral Bandida nesta segunda-feira, dia 6.

O videoclipe alterna entre imagens coloridas e em preto e branco exibindo a atriz em cenas conceituais, cantando em um microfone e bebendo vinho. A batida envolvente combinada com a letra ousada que retrata o empoderamento feminino aos olhos e vivências da artista multifacetada de apenas 23 anos de idade foi a escolha perfeita para a nova fase profissional dela. Em uma declaração divulgada através de um comunicado enviado pela assessoria de imprensa, Bruna explicou a decisão de lançar a música enquanto está na casa mais vigiada do Brasil:

A ideia de lançar a música enquanto eu estou no BBB é aproveitar o momento, essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não tem. Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o Big Brother talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música.

Ela também falou sobre o fato de Bandida ser uma canção autoral:

Eu sou compositora, sempre tive o hábito de escrever. Escrever tudo que acontecia comigo e botar no papel, em forma de poesia, em forma de música. Para Bandida, que marca meu debut como cantora, agente decidiu fazer um som mais leve. Eu levei para o estúdio um texto meu meio pronta, fui lapidando com a ajuda de profissionais, compositores, produtores, que me ajudaram a transformar aquilo em música e chegamos nesse resultado final que eu amei.

E concluiu:

Eu sempre tive vontade de cantar, mas sempre me coloquei num lugar em que eu era só atriz, não cantora, mesmo nos papéis que eu fazia, onde eu tinha que cantar para os testes. Achava que eu era uma atriz e que poderia cantar em alguns momentos, em alguns papéis. Mesmo sempre tendo tido vontade, me sentia meio impostora comigo mesma. Então a partir dos últimos acontecimentos na minha vida, eu comecei a tomar coragem, a postar as coisas na internet e ver a reação das pessoas. Comecei a minha aula de canto e passei a me sentir mais segura. Além disso, me conectei também com as pessoas da música, que me fizeram acreditar que poderia dar certo.