Esposa de Daniel Alves visita o jogador na prisão: - Não vou deixá-lo sozinho no pior momento de sua vida

06/02/2023 | 13:10



No último domingo, dia 5, Joana Sanz visitou o marido Daniel Alves pela primeira vez na prisão em que o jogador está na Espanha. A modelo foi ao local e, ao sair, já de noite, o programa Fiesta conversou com ela, quando a esposa do atleta afirmou que não vai abandonar o ex-jogador do Barcelona neste momento:

- Não vou deixá-lo sozinho no pior momento de sua vida.

Vale lembrar que a esposa de Daniel já se posicionou e desmentiu que estivesse se divorciando do jogador de futebol. O atleta está em prisão preventiva no presídio Brians 2 desde 20 de janeiro, após ser acusado de ter assediado sexualmente uma jovem de 23 anos de idade em uma boate, no final de 2022.