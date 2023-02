Alessandra Negrini evita encontrar Arlindinho ao curtir samba da quadra da Mangueira

06/02/2023 | 13:10



Alessandra Negrini ama o Carnaval e nunca perde a chance de aproveitar a folia. Rainha do Acadêmicos do Baixa Augusta, a atriz aproveitou que está no Rio de Janeiro para gravar a novela Travessia e deu uma passadinha no ensaio de quadra da Mangueira - onde quase acabou encontrando o ex-affair, Arlindinho.

Segundo informações do jornal Extra, a famosa curtiu o evento ao lado de Marcelo Freixo, atual presidente da Embratur, em um dos camarotes da escola de samba. Os dois usaram as redes sociais para exibir registros da noite.

Fontes revelaram ao veículo que, quase no fim da noite, Arlindinho chegou na quadra bem no momento em que a atriz estava indo embora com um grupo de convidados. Por pouco ela não acabou encontrando o sambista.