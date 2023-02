Depredação nos 3 Poderes 'foi revolta de ricos que perderam eleições', diz Lula

06/02/2023 | 13:01



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na manhã desta segunda-feira, 6, durante a posse do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, que os atos golpistas nos edifícios dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, foram "uma revolta dos ricos que perderam as eleições".

"O que aconteceu no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada e na Suprema Corte foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições. Foi uma revolta de muita gente rica que não queria perder as eleições. Nós não podemos brincar porque um dia o povo pobre pode cansar de ser pobre e pode resolver fazer as coisas mudarem nesse país. Esse país não pode continuar a ser governado para uma pequena parcela da sociedade", afirmou.

A primeira denúncia sobre os atos golpistas atingiu 39 pessoas envolvidas na invasão e depredação de parte das dependências do Senado. Depois, a Procuradoria Geral da República (PGR) acusou cinco radicais que arrasaram o Plenário do Supremo Tribunal Federal. Também foram denunciados outros cinco investigados pelo quebra-quebra na Câmara dos Deputados. Já com relação às denúncias contra presos no acampamento golpista em frente ao QG do Exército de Brasília, primeiro foram acusadas 54 pessoas, depois outros 150 investigados e mais recentemente, 225 presos.