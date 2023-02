App: aprenda a personalizar a tela inicial do Bradesco

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/02/2023 | 12:55



A tela inicial do Bradesco deixa em evidência seis serviços, que podem ser acessados pelo cliente com apenas um toque. Embora o próprio banco tenha um padrão dos ícones que aparecem no display, os usuários têm a liberdade para personalizá-los de acordo com suas necessidades. Se você quer aproveitar a função e customizar seu aplicativo, o 33Giga ensina neste tutorial.

1. Abra o aplicativo do Bradesco em seu celular. Em seguida, clique em “Mais serviços”, localizado no rodapé da tela.

2. Dê um toque em “Personalizar tela inicial”.

3. Use as setinhas localizadas no canto direito para arrastar os itens que estão em “Mais serviços” para “Favoritos”. Ao finalizar, selecione “Salvar” e os seis negócios escolhidos estarão disponíveis na tela inicial do Bradesco.

Na galeria, veja em capturas como personalizar a tela inicial do Bradesco. O passo a passo foi realizado em um telefone iOS, mas é similar em modelos Android: