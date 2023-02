Aumenta para 2.300 o número de mortos em terremoto que atingiu Turquia e Síria

06/02/2023 | 12:18



Como já era esperado, não para de aumentar o número de mortos após o forte terremoto de magnitude 7,8 que abalou cidades no sudeste da Turquia e no norte da Síria na manhã desta segunda-feira, 6, pelo horário local (noite de domingo pelo horário de Brasília).

Já foram relatadas mais de 2.300 mortes. Acredita-se que haja mais de três mil feridos e que centenas de pessoas ainda estejam presas sob os escombros de centenas de prédios que ruíram. O número de vítimas deve aumentar à medida que equipes de resgate vasculham montes de destroços em cidades e vilas da região atingida.

A tragédia aconteceu às 4h17 no horário local (22h10 de domingo no horário de Brasília). O epicentro foi próximo a Gaziantepe, cidade turca de aproximadamente dois milhões de habitantes perto da fronteira com a Síria. (Com agências internacionais).