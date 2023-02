Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso revelam como Bless tem lidado com síndrome sensorial: Ele deixa claro para as pessoas

06/02/2023 | 12:10



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso revelaram recentemente que Bless foi diagnosticado com o que os médicos chamam de alteração do processamento sensorial. Dessa forma, o pequeno pode se sentir desconfortável em algumas situações, como pisar na grama, sentir cheirou ou até tomar um sorvete.

Em conversa com o Fantástico, o casal abriu o jogo sobre como perceberam que o filho apresentava incomodo em algumas situações. Giovanna teria desconfiado que algo poderia estar fora do normal quando Bless chegou na família, em 2019. Durante a pandemia, no entanto, tudo teria se intensificado.

- Bless nunca gostou de muito barulho, nunca gostou muito de brincadeiras com muitas crianças, com muito empurra-empurra, gritaria, contou Gioh.

Enquanto Bruno relatou:

- Quando a Giovanna passava a unha nele, isso incomodava muito ele. Tanto que ela cortou as unhas durante muito tempo. Quando a gente está comendo alguma coisa e tem algum alimento que ele não gosta, ele sente na hora.

Durante a conversa, o casal ainda revelou que Bless tem lidado bem com o diagnóstico, e que aprendeu a explicar seus incômodos para as pessoas ao seu redor.

- Ele ouve mais que todo mundo, ele sente mais que todo mundo e ele deixa claro para as pessoas que ele tem isso. E sem vergonha, o que é maravilhoso pra uma criança de 8 anos de idade crescer sendo o que ele é. Ele é assim. Porque é um superpoder, não é? Meu filho é poderoso. Meu filho é super-herói, diz Bruno.

- Se ele está incomodado com alguma coisa, não quer fazer alguma brincadeira, os amigos falam: Não, é porque o Bless tem superpoderes. É o super Bless, diz Giovanna.

Bless apresenta uma condição neurológica que altera como a pessoa assimila as reações aos cinco sentidos - visão, tato, olfato, audição e paladar.