Arnold Schwarzenegger se envolve em acidente de trânsito e atropela ciclista em Los Angeles

06/02/2023 | 12:11



Arnold Schwarzenegger se envolveu em um acidente de trânsito no último domingo, dia 5. Segundo o site TMZ, o ator estava dirigindo na região de Brentwood, em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando uma ciclista teria supostamente entrado em seu caminho. Ao ver a vítima, o ator não teria conseguido diminuir a velocidade e evitar a batida.

Fontes, que presenciaram o ocorrido, relataram que Arnold foi visto conversando com as autoridades após o acidente. A vítima foi socorrida no local e levado ao hospital. Felizmente, ela apresentou apenas ferimentos leves.

Quando tudo foi esclarecido, Schwarzenegger teria se sensibilizado com a vítima e levado a bicicleta para o conserto. Caso você não saiba, o ator também é ciclista e é visto frequentemente com sua bicicleta em Los Angeles.