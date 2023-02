3 dicas de praias no Chile que valem a visita

Redação

Do Rota de Férias



06/02/2023 | 11:55



O território chileno conta com destinos naturais para todos os gostos. Dá para passear pelo deserto, navegar entre fiordes, esquiar em montanhas nevadas e até curtir a areia e o mar. Abaixo, confira três dicas de praias no Chile que valem a visita.

Dicas de praias no Chile

Laguna Verde

Divulgação Laguna Verde

Localizada a 18 km da cidade de Valparaíso, a praia é rodeada de falésias e tem acesso por um percurso de sentido único. Como o local não tem serviços turísticos, é preciso levar comidas, bebidas e acessórios de praia. Ao entardecer, a dica é acessar o mirante Lagura Verde para contemplar o impressionante pôr do sol.

Playa La Virgen

Divulgação Playa La Virgen

A 70 km de Copiapó, o local foi batizado em homenagem a uma formação rochosa próxima à praia, que à primeira vista recria a silhueta de uma virgem. Ali, o viajante encontra águas de intenso tom turquesa e areias claras. Apesar de ser bem tranquilo, o destino também um atraente circuito de esportes de aventura, como sandboard e corridas de 4×4 nas dunas.

Bahia Inglesa

Divulgação Baia Inglesa

Águas calmas azul-turquesa e areias brancas esperam pelos turistas na região do Atacama, a 76 km da cidade de Copiapó, no balneário Bahía Inglesa. O local abriga as praias La Piscina, Las Machas, Blanca e El Chuncho.

Com infraestrutura para camping, hotéis, restaurantes e casas de veraneio, a Bahia Inglesa também é lar do depósito fóssil mais importante do Chile.

