Peneira do Água Santa atrai 350 jovens em Diadema

Pedro Lopes



06/02/2023 | 11:36



O sonho de se tornar jogador profisssional de futebol atraiu mais de 350 adolescentes à peneira realizada pelo Água Santa em Diadema. Jovens com idades entre 12 e 15 anos compareceram a essa seleção, inspirados nos ídolos dos grandes clubes brasileiros e do exterior. Muitos participaram com a esperança de oferecer um futuro melhor para suas famílias. na condição de atleta com um alto salário.



Além dos candidatos a jogadores profissionais, parentes mais próximos, como pais, mães, tios e até mesmo avós acompanhavam os futuros atletas para alimentar o sonho e transformá-lo em realidade. A peneira ocorreu na última segunda-feira, no Campo Vila Alice. A escolha foi feita para a categoria Sub-15 do time. Kauan Alves, de 14, tem participado de peneiras. Atualmente, joga no Grêmio Esportivo Campo Grande e treina duas vezes por semana. “Para mim, é um aprendizado para corrigir os próprios erros e acertar na próxima partida”, disse. A mãe dele, a vendedora Lucineia Alves, de 45, dá aquele apoio. “O que uma mãe não faz pelo filho né?”



Já Guilherme de Oliveira, de 13, foi um dos pré-selecionados para seguir no clube. “Jogo futebol desde os 7 anos. Sempre fui apaixonado e treinei bastante para chegar a este momento. É muito bom ver que a dedicação está fluindo”, comemorou o jovem jogador, que soube da seleção pelo Instagram. “É um grande sonho ver o neto passar na peneira para quem tanto deseja isso”, se orgulhou o avô Amélio Filho, de 71 anos.

PRÉ-ESCOLHIDOS VÃO PASSAR POR PERÍODO DE ADAPTAÇÃO

Os atletas pré-selecionados pelo clube na peneira passarão a integrar os treinamentos da equipe Sub-15 do Água Santa por um período de 15 dias. Esse prazo pode ser estendido para a comissão técnica determinar quais jogadores darão continuidade ao processo.



Um dos responsáveis pela avaliação na peneira, o treinador da equipe Sub-17 Fernando Milaré, explica que o Netuno procura organizar uma seleção sempre no início da temporada. “São observadas as qualidades técnicas e o comportamento do jogador dentro de campo para saber se ele tem condições de atuar com o elenco. Dentro destes parâmetros, nós chamamos o atleta para um período de treinamento com a categoria”, detalha Milaré. Ele completa ainda que muitos são dispensados por conta da idade ou condições técnicas.