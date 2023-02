Água Santa goleia Ituano e abre três pontos para terceiro colocado

06/02/2023 | 11:32





O Ituano segue sendo o único time sem vitória no Campeonato Paulista. Nesse domingo (5), a equipe voltou a decepcionar a sua torcida ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Água Santa, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Júnior Todinho (duas vezes) e Bruno Mezenga definiram o triunfo. Água Santa conseguiu a segunda vitória seguida e ocupa a vice-liderança do Grupo B, com oito pontos. O Água Santa começou a partida mostrando maior volume de jogo. Logo no início, Bruno Xavier recebeu ótimo passe dentro da área e foi derrubado pelo goleiro Jefferson Paulino.



Aos seis, o centroavante Júnior Todinho cobrou o pênalti no canto direito e abriu o placar: 1 a 0. Em desvantagem, o Ituano precisou ser mais ofensivo, mas teve dificuldades para passar pela marcação. No final do primeiro tempo, o Água Santa voltou a ser objetivo e ampliou a vantagem. Aos 46 minutos, Bruno Xavier cruzou da esquerda e Bruno Mezenga, livre, cabeceou para as redes. No segundo tempo, o Água Santa foi superior ao Ituano. O time de Diadema administrou a vantagem e usou os contra-ataques para criar mais chances.



Aos 18, Ronald recebeu sozinho na área e finalizou cruzado para ótima defesa de Jefferson Paulino. No final do jogo, Carlão, do Ituano, colocou a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Já nos acréscimos, Júnior Todinho cobrou com categoria e marcou o terceiro do Água Santa definindo a vitória em 3 a 0. <TL>