Aparência e participação de Madonna no Grammy dão o que falar nas redes sociais: Curtiram o visual?

06/02/2023 | 10:11



Sempre que Madonna dá o ar da graça algo é certo: ela vai causar! E na noite do último domingo, dia 5, não foi diferente, quando a cantora participou do Grammy para anunciar a performance de Kim Petras e Sam Smith, que colaboram no hit Unholy, vencedor na categoria Melhor Performance de Dupla-Grupo Pop.

Minutos antes de Sam e Kim se apresentarem em uma performance de cair o queixo, Madonna discursou:

- Se falaram que você é chocante, provocador, problemático ou até perigoso é porque você - com certeza - está fazendo alguma coisa certa. Então, estou aqui para agradecer a todos os rebeldes mundo afora que estão abrindo caminhos e sendo criticados por isso.

E é claro que a participação da Diva do Pop daria o que falar nas redes sociais.

A Madonna mostrando como é ser Rainha do Pop há mais de quatro décadas, disse um fã.

Mas sim, é muito pertinente Madonna se dar ao trabalho de ir ao Grammy para anunciar a apresentação da mulher trans e do não binário, comentou outro.

Já outros falaram sobre o visual da cantora:

Como previsto, Madonna introduziu a performance de Sam Smith e Kim Petras. Curtiram o visual Diva?