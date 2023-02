Gustavo reclama da falta de comprometimento de seu grupo no jogo; veja o que rolou na madrugada

06/02/2023 | 10:10



Ele joga y joga! Líder da semana no BBB23, Gustavo desabafou com Key Alves sobre o peso que sente de seus aliados no jogo. Durante a conversa, o brother reclamou que os participantes do Quarto Fundo do Mar se apoiam muito nele, principalmente durante as provas:

- Às vezes eles querem ficar no conforto de: Aí, o Cowboy vai ganhar tudo para nós. Não é assim. Daí eles não jogam, não dão o sangue. Me sinto tipo o Neymar, sabe?

- Você tem que dar seu sangue independente se vai trazer eles aqui [no Quarto do Líder] ou não, você tem escolha. Agora, a galera te achar forte não é ruim para você aqui dentro. Pelo contrário, não vão te colocar no Paredão, rebateu Key.

Inclusive, durante a madrugada, a jogadora de vôlei se mostrou descontente por ter recebido o colar do anjo das mãos de Cristian. Ainda durante a conversa com o Cowboy, ela explicou seu ponto de vista:

- Jogando bem, o pessoal não vai meter ele de cara. Tinha que ter dado para o Black

- Verdade, concordou Gustavo.

- Por parceria, empatia pelo grupo... Pode ver, na hora que ele deu [o colar] para mim, a cara de todo mundo foi de: O quê?. Mas não tem como a gente mandar no pensamento de ninguém, continuou Key.

- Só que isso não é jogar em grupo, é individual. Então serve para nós ficarmos espertos. Se um dia nós precisarmos, finalizou Gustavo.

Vale lembrar que o paredão foi formado por Cezar Black, Gabriel Santana e Tina.

Guimê desconfia de Gabriel

Ainda durante a madrugada, MC Guimê movimentou a casa ao falar do jogo de Gabriel Santana. Em conversa com Tina e Bruna, ele revelou sua opinião sobre o paredão da semana:

- Não tenho certeza de nada, mas acredito muito que o Black saia. E se não for ele, vai ser o Gabriel. Torço muito pela Tina. Se o Gabriel sair, vai mostrar uma parada que a gente quer saber do jogo, uma resposta. Ele é um mano que já mostrou vários bagulhos contraditórios da parte dele. Ele se mostra inofensivo, mas já falei na cara dele no Jogo da Discórdia, para mim ele joga com crueldade.

- É, ele está ali, né? Pronto para dar o bote, concordou Bruno.

- Exatamente. Ele gosta de entrar no quarto dele e falar coisas. Ele é cheio de artimanhas e articulações. Se ele sair, vai ser uma resposta, finalizou Guimê.

Será que essas faíscas vão gerar briga no Jogo da Discórdia desta segunda-feira, dia 6?