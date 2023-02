Unidades de saúde recebem força-tarefa de vacinação em Santo André

Da Redação



06/02/2023 | 09:56



A força-tarefa de vacinação infantil contra a Covid-19 em Santo André, que ocorreu nesse final de semana nos shoppings da cidade, será realizada a partir desta segunda-feira (6) em 18 unidades de saúde, sem necessidade de agendamento.



A imunização ocorrerá de segunda a sexta, das 8h às 16h. Em algumas unidades estará disponível vacinação para todas as crianças entre seis meses e 2 anos, 11 meses e 29 dias de idade. Serão aplicadas doses da Pfizer Baby. Parte das unidades de saúde irá aplicar a segunda ou terceira doses da Pfizer Pediátrica em crianças entre 5 e 11 anos. “A novidade é que a Pfizer Baby não precisa ser só com comorbidades.Principalmente nessa volta às aulas e aos berçários, é muito importante a gente fazer a vacinação das crianças. Ter essa proteção é essencial para as famílias”,afirma o secretário de Saúde, Gilvan Junior. Os demais grupos também podem se proteger contra a Covid-19, com primeira, segunda e terceira doses para pessoas com 12 a 17 anos, além da quarta dose para adultos a partir dos 18 anos. A quinta dose está disponível apenas para munícipes imunossuprimidos com 12 anos ou mais.



Para vacinar crianças e demais públicos nas unidades de saúde não é necessário agendamento – basta documento e carteirinha de vacinação. Desta maneira, a expectativa é manter os altos índices de aceitação dos andreenses à imunização. “A vacinação na cidade é eficiente, a população sempre aderiu, desde o início. Temos que seguir se cuidando para manter zerado o número de internações nos hospitais municipais”, diz o secretário Gilvan Junior.



BALANÇO

No primeiro dia de mutirão de vacinação nos quatro shoppings centers da cidade, no último sábado (4), foram aplicadas 2.386 doses contra Covid-19, sendo 525 para o público entre 6 meses e 2 anos; 213 entre 3 e 4 anos; 1.159 entre 5 e 11 anos; 48 entre 12 e 17 anos; e 441 acima dos 18 anos.