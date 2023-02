Uniforme e material são distribuídos a partir desta segunda (6) em Santo André

Da Redação



06/02/2023 | 09:44



A Secretaria de Educação de Santo André começará a distribuir nesta segunda-feira (6) os materiais escolares e uniformes que serão utilizados pelos alunos da rede municipal neste ano letivo. Serão ao todo 43.599 kits de material (para todas as modalidades de ensino) e 36.445 kits de uniformes (do 1º ciclo inicial até o aluno do 5º ano do fundamental). As aulas começam nesta terça-feira (7).



No sábado (4), o prefeito Paulo Serra (PSDB) esteve na Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Elisabete de Leonardi, na Vila Guarani, com o objetivo de acompanhar os preparativos finais para o início das entregas dos kits. “A partir de segunda-feira, as famílias que têm os alunos e alunas matriculadas na nossa rede municipal vão encontrar os kits, com tudo organizado: uniforme e material. As escolas estão prontas e equipadas para receber as nossas crianças, os nossos alunos, os nossos andreenses do futuro para uma educação cada vez mais estruturada e com mais qualidade”, destacou o chefe do Poder Executivo.



CONTEÚDO

Os kits de materiais variam entre as modalidades de ensino, mas, em comum, contam com lápis preto, lápis de cor, tesoura, apontador, borracha, pasta, entre outros itens – dependendo da demanda de cada nível. Já a composição do kit uniforme é de duas camisetas manga curta (gola V), uma camiseta polo, duas bermudas, uma calça, e uma blusão de inverno com capuz. “Essa é a forma como a gestão lida com a educação: com seriedade e presteza. No início das aulas as crianças estarão extremamente contempladas pelo material didático e também pelo uniforme, além do transporte escolar e de toda a relação e formação dos professores, dos diretores.



“É a comunidade escolar presente a cada dia do processo da nossa educação. É dessa forma que nós vamos construir uma cidade melhor, por meio de cidadãos melhores para nossa cidade”, disse o secretário de Educação de Santo André, Almir Cicote.



RETORNO

As aulas na região começaram na última sexta-feira (3), com o retorno da rede estadual e da rede municipal de Ribeirão Pires. Nesta segunda-feira (6), as aulas voltam em São Bernardo, São Caetano, Rio Grande da Serra e Mauá. Santo André começa nesta terça (7).