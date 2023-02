9 séries indicadas para quem quer aprender um idioma diferente

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



06/02/2023 | 09:55



Aprender um idioma diferente é uma meta recorrente para cada virada de ano. Seja para mudar de carreira, seja para viajar pelo mundo, os brasileiros buscam formas de aprender principalmente o inglês, o espanhol e o francês, de acordo com uma pesquisa recente da Preply. Pensando nisso, a plataforma online de idiomas reuniu algumas séries de 2022 que podem ser aliadas no aprendizado das línguas – e ainda destravar o vocabulário.

“Ter contato com uma cultura por meio de séries, filmes e livros é uma ótima forma de conhecer novas palavras e se manter interessado em continuar o aprendizado. Isso porque é observando o vocabulário em ação que aprimoramos o jeito que usamos interjeições e termos de um determinado idioma”, diz Mustafa Ali Sivisoglu, gerente de sucesso de alunos na Preply.

A série da Wandinha, da Família Addams, traz diálogos interessantes para quem quer expandir o vocabulário. Por ser um conteúdo adolescente, a linguagem jovem permite ao espectador entender diálogos longos e também gírias da língua inglesa que fazem parte das interações.

Machos Alfa traz o tema de masculinidade tóxica e aborda o machismo de uma forma bem-humorada. Além de aprender interjeições bastante usadas em séries de comédia, é possível descobrir um vocabulário específico relacionado à cultura de empoderamento feminino.

Inspirado nos livros de Lupin, a série ambientada na França traz a história do gentil ladrão Assane Diop. Ao longo dos episódios, o espectador, além de ter contato com interjeições e frases do dia a dia, se aproxima mais da cultura francesa, dos monumentos e, principalmente, da pronúncia dos nomes de lugares famosos, como o Louvre.

A série italiana segue a adolescente Alice, que acaba se envolvendo no mundo do crime em Milão, nos anos 1980. Embora o vocabulário seja voltado para as situações de conflito em que a personagem se encontra, assistir aos episódios com legenda original pode ajudá-lo a expandir o vocabulário e a entender a construção das frases.

A série 1899, dos criadores de Dark, estreou no final de 2022 trazendo eventos misteriosos para os passageiros de um navio. Apesar de complicado, o vocabulário tem palavras diferentes para quem quer expandir o repertório na língua. O legal da série é que ela traz oito idiomas diferentes ao longo dos episódios: inglês, espanhol, cantonês, alemão, francês, português, polonês e dinamarquês. Então, é possível aprender palavras das diferentes línguas em uma mesma situação.

All Of Us Are Dead narra a história de um grupo de alunos do Ensino Médio que precisa encarar uma situação de perigo extremo. A rotina da escola Hyosan seguia normalmente quando um vírus zumbi começa a se espalhar. A história é ambientada nos dias atuais, portanto a linguagem moderna e com algumas gírias é algo que pode ser vista constantemente ao longo da série, facilitando, assim, o interesse pelo aprendizado do idioma.

Apesar do ambiente dos anos 1970, a série aborda temas que são atuais até hoje como mudanças políticas e sociais em busca de amor, liberdade e independência financeira, trazendo um vocabulário extenso para quem está aprendendo. Outro fator importante é que muitas das expressões linguísticas vistas na série são usadas até hoje.

A Jornalista é uma adaptação do filme homônimo lançado em 2019, com o retorno do diretor Michihito Fuji. A trama traz Anna Matsuda, repórter do jornal Toto, investigando um grande esquema de corrupção do governo. A série aborda muitos jargões do mundo jornalístico e termos mais formais. Para quem está em busca de enriquecimento do vocabulário é uma ótima opção para assistir.

A série árabe reúne curtas-metragens em cada episódio, que se passam no Dia dos Namorados. Com as cenas envolvendo situações entre casais, famílias e momentos do dia a dia, é possível aprender palavras simples do cotidiano por meio dos objetos e acontecimentos dos personagens.